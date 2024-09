ISRAELHAMASWAR. È iniziata la Terza guerra israelo libanese?

Secondo un comunicato IDF: “IDF stanno attualmente colpendo obiettivi di Hezbollah in Libano. IDF sta attualmente colpendo obiettivi di Hezbollah in Libano per degradare le capacità e le infrastrutture terroristiche di Hezbollah.

L’organizzazione terroristica di Hezbollah ha trasformato il Libano meridionale in una zona di combattimento. Per decenni, Hezbollah ha armato le case dei civili, scavato tunnel sotto di esse e utilizzato i civili come scudi umani.

IDF sta operando per portare sicurezza nel nord di Israele al fine di consentire il ritorno dei residenti alle loro case, nonché per raggiungere tutti gli obiettivi di guerra”.

Channel 12 e Channel 14, emittenti televisive israeliane annunciano l’operazione militare in Libano e l’inizio della Terza guerra Israele libanese.

Segnalati Bum sonici sopra Beirut, durante il discorso di Hassan Nasrallah, capo di Hezbollah, che ha definito l’esplosione dei cercapersone un’operazione israeliana ed una “dichiarazione di guerra” e che proseguirà la campagna contro Israele: “La nostra risposta è in nome dei martiri e dei feriti che il fronte libanese non si fermerà finché non finirà l’aggressione a Gaza, qualunque siano i sacrifici, le conseguenze, le possibilità e gli orizzonti”.

