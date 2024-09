COREA DEL NORD. Riprende il commercio con la Cina

Il commercio tra Corea del Nord e Cina è calato più moderatamente ad agosto che a luglio, segno che i collegamenti di trasporto stanno riaprendo dopo le gravi inondazioni nella regione di confine.

Il commercio bilaterale è calato del 7% su base annua ad agosto a 177 milioni di dollari, secondo i dati dell’agenzia doganale cinese pubblicati il 18 settembre. Ciò si confronta con il crollo del 20% di luglio, quando le spedizioni di merci sono state sospese dopo che piogge devastanti hanno causato il caos nella Corea del Nord settentrionale, riporta Nikkei.

I dati commerciali rappresentano un barometro economico importante per l’isolata Corea del Nord, che considera la Cina il suo principale partner commerciale.

Ad agosto scorso, le esportazioni della Cina verso la Corea del Nord sono calate del 9% su base annua a 147 milioni di dollari, mentre le importazioni sono aumentate del 4% a 29 milioni di dollari. Sia le esportazioni che le importazioni sono state superiori rispetto a luglio.

La stasi nel commercio sino-nordcoreano può essere fatta risalire alle relazioni tese tra le due parti a causa degli sforzi di Pyongyang di stringere legami più forti con Mosca.

La Corea del Nord e la Russia hanno continuato gli scambi diplomatici attivi nelle ultime settimane, con il Segretario del Consiglio di sicurezza russo Sergei Shoigu in visita a Pyongyang e l’incontro con Kim Jong Un la scorsa settimana, seguito dal viaggio in corso del Ministro degli esteri nordcoreano Choe Sun Hui in Russia per partecipare a diversi forum, riporta Daily Nk.

Inoltre, la Russia ha recentemente spedito diverse mandrie di capre e due dozzine di cavalli di razza Orlov Trotter in Corea del Nord nel contesto del continuo commercio di armi tra i due paesi.

Le inondazioni su larga scala che hanno colpito la Repubblica Popolare di Corea a fine luglio potrebbero aver influenzato anche i suoi scambi commerciali con la Cina, le cui regioni di confine avrebbero subito inondazioni.

Anche se l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura ha suggerito che alcune colture potrebbero essere state colpite dal disastro meteorologico e ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza alimentare in Corea del Nord, il Dipartimento dell’agricoltura degli Stati Uniti ha valutato che le principali regioni agricole della Corea del Nord hanno subito solo danni limitati.

Gran parte del commercio tra Pechino e Pyongyang attraversa un vecchio ponte sul fiume Yalu che collega Dandong, in Cina, e la Corea del Nord. Sono in corso lavori per rinforzare un nuovo ponte completato a valle.

Alcuni a Dandong ipotizzano che il nuovo ponte potrebbe aprire il prossimo 6 ottobre, in occasione del 75° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Pechino e Pyongyang, ma ancora non è stato fatto alcun annuncio.

Lucia Giannini

