GUERRA FUTURA. Lo sciame di droni combattenti è una realtà

Israele ha usato uno sciame di droni in combattimento durante il conflitto di maggio con Hamas a Gaza. È stato un nuovo significativo punto di riferimento nella tecnologia dei droni, e dovrebbe essere un campanello d’allarme per gli Stati Uniti e i suoi alleati per mitigare il rischio che queste armi creano per la difesa nazionale e la stabilità globale. L’uso di Israele è solo l’inizio.

Sembra che un piccolo numero di droni prodotti da Elbit Systems abbia coordinato le ricerche, ma sono stati utilizzati in coordinamento con mortai e missili di terra per colpire “decine” di obiettivi a chilometri di distanza dal confine, secondo quanto riferito. I droni hanno aiutato a esporre i nascondigli nemici, hanno ritrasmesso le informazioni a un’applicazione, che ha elaborato i dati insieme ad altre informazioni di intelligence, riporta Defence One.

Gli sciami futuri non saranno così semplici. Spesso la frase “sciame di droni” significa più droni utilizzati contemporaneamente. Ma in un vero sciame di droni, i droni comunicano e collaborano, prendendo decisioni collettive su dove andare e cosa fare. In uno sciame di droni militarizzato, invece di 10 o 100 droni distinti, lo sciame forma un unico sistema di armi integrato guidato da una qualche forma di intelligenza artificiale.

Le attuali proposte di vietare del tutto le armi autonome coprirebbero gli sciami di droni autonomi; tuttavia, un tale trattato non coprirebbe probabilmente il tipo di sciami di droni usato da Israele. Nonostante alcuni media riportino il contrario, non c’è alcuna indicazione che lo sciame abbia preso decisioni autonome su chi colpire. Ed è improbabile che le grandi potenze siano d’accordo su un’ampia proibizione delle armi autonome. Restrizioni ristrette su armi autonome ad alto rischio come gli sciami di droni antiuomo possono avere più appeal, in particolare se creano effetti asimmetrici che minacciano, ma non aiutano, le grandi potenze. Le forze armate globali dovrebbero espandere il lavoro per sviluppare, testare e condividere la tecnologia degli sciami di droni. I sistemi di contro-droni efficaci devono essere a basso costo, a ricarica rapida e in grado di colpire più obiettivi contemporaneamente. Tali sistemi dovrebbero essere dispiegati intorno ad aree bersaglio ad alto rischio, come aeroporti, infrastrutture critiche e capi di stato. Poiché la minaccia è fondamentalmente internazionale, gli stati dovrebbero anche fornire le loro capacità all’avanguardia per contrastare lo sciame ai partner e agli alleati che sono a rischio.

Tenere gli sciami di droni fuori dalle mani dei terroristi richiederà uno sforzo separato. Negli ultimi anni, la minaccia degli sciami di droni è cresciuta insieme alla loro crescente sofisticazione. Nell’ultimo anno, Cina, Francia, India, Spagna, Sud Africa, Stati Uniti e Regno Unito hanno tutti svelato o testato nuovi programmi di sciami di droni.

La proliferazione globale degli sciami di droni crea rischi di instabilità. Nel conflitto del Nagorno-Karabakh l’anno scorso, l’uso azero dei droni ha contribuito significativamente a una rapida resa armena. Uno sciame amplifica tali effetti con più droni, usando tattiche più complesse che possono sopraffare le difese esistenti. Gli sciami di droni creano rischi simili alle tradizionali armi di distruzione di massa. Quando gli sciami di droni si scalano in super-sciami di 1.000 o anche fino a un milione di droni, nessun umano potrebbe plausibilmente avere un controllo significativo. Questo è un problema, le armi autonome possono solo fare giudizi limitati sulla natura civile o militare dei loro obiettivi. La differenza di un singolo pixel può trasformare un bombardiere stealth in un cane. Gli errori possono significare civili morti o soldati amici, e un’escalation accidentale del conflitto.

La realtà è che praticamente nessun sistema attuale di contro-droni è progettato per operazioni di contro-sciame. Gli attuali sistemi di rilevamento non possono necessariamente ospitare droni multipli. Potrebbero sopraffare i sistemi di interdizione, che contengono intercettatori limitati o lenti a sparare. E lo sciame di droni potrebbe semplicemente essere troppo esteso. Mentre queste difese possono proteggere le grandi potenze, gli stati più piccoli e i civili saranno probabilmente più vulnerabili.

La maggiore autonomia di uno sciame di droni permette agli stati di usare molti più droni contemporaneamente. La cognizione umana limita il funzionamento simultaneo dei droni, perché è difficile monitorare le operazioni di molti droni, assicurarsi che non si scontrino e raggiungere comunque gli obiettivi della missione. Ma i militari stanno lavorando per superare i limiti umani. Nel 2018, la Defense Advanced Research Projects Agency dell’esercito americano, ha confermato che un umano potrebbe controllare un intero sciame di droni telepaticamente, utilizzando un singolo microchip impiantato nel cervello.

Il valore militare degli sciami di droni deriva dal permettere la complessità e la flessibilità. Gli sciami attuali usano tipicamente droni piccoli e omogenei. Gli sciami futuri possono essere di diverse dimensioni, equipaggiati con una serie di diversi sensori intercambiabili, armi e altri carichi utili. Questo permette tattiche armate combinate, dove i droni colpiscono con più armi da più angolazioni: non è fantascienza è tecnologia.

