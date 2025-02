Alle Nazioni Unite è stata votata con successo la risoluzione avviata da Kiev e dai paesi europei sulla pace regioni e non quella proposta dagli Stati Uniti. Che porranno il veto insieme alla Russia nel Consiglio di Sicurezza. “Gli Stati Uniti non sostengono il progetto di risoluzione anti-russa dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite sull’Ucraina e ne chiedono il ritiro”, ha riferito il rappresentante americano. Il rappresentante permanente della Cina presso le Nazioni Unite ha annunciato l’apertura di una finestra per una soluzione pacifica in Ucraina.

Continua il dialogo tra Stati Uniti e Russia, come ha riferito il rappresentante speciale del presidente per gli investimenti e la cooperazione economica con l’estero, Kirill Dmitriev: “La Russia è aperta alla cooperazione economica russo-americana, è fondamentale per aumentare la stabilità dell’economia globale”, ha affermato sul social network X il capo della RDIF.

Il presidente Donald Trump: “Sono in trattative serie con Putin sulla fine della guerra, nonché sui principali accordi di sviluppo economico che avranno luogo tra gli Stati Uniti e la Russia. Le trattative stanno andando molto bene”. La Russia ha risorse a cui gli Stati Uniti sono interessati, in particolare i metalli delle terre rare ha riferito il presidente Trump.

Più tese le relazioni tra gli Stati Uniti e l’Ucraina nonostante le parole del presidente USA. Trump ha detto che potrebbe incontrare Zelenskyj questa settimana o la prossima per firmare un accordo sulle risorse naturali. “Spero che Zelenskyj venga nello Studio Ovale per firmare la pace. Potremmo porre fine alla guerra in Ucraina in poche settimane”, Trump. “L’accordo è in lavorazione, e penso che siamo molto vicini a raggiungere un accordo in cui recupereremo i nostri soldi entro un certo periodo di tempo… Abbiamo ottenuto 350 miliardi di dollari… e non avevamo nulla da mostrare in cambio. È colpa dell’amministrazione Biden”.

E sempre Trump: “Garantire la sicurezza dell’Ucraina dopo la risoluzione della guerra ricadrà sui paesi europei, non sono contrario allo schieramento di truppe europee in Ucraina come forze di mantenimento della pace”. Trump ha affermato che il conflitto in Ucraina può degenerare in una terza guerra mondiale, gli Stati Uniti intendono impedire un simile esito e ha aggiunto che: “il conflitto in Ucraina sarà risolto nelle prossime settimane”.

Il segretario di Stato americano Rubio ha detto che spera in un nuovo incontro con la Federazione Russa per iniziare a scoprire cosa può fare per fermare il conflitto ucraino.

I rappresentanti dell’UE vogliono concludere l’accordo sulle risorse minerarie con Kiev, scrive il quotidiano Le Figaro. “21 dei 30 minerali critici di cui l’Europa ha bisogno possono essere forniti dall’Ucraina come parte di un partenariato reciprocamente vantaggioso”, ha affermato il vicepresidente della Commissione europea Sejournet. Diversi paesi dell’UE si sono opposti alla proposta di Kaya Callas, capo della Diplomazia europea, al nuovo pacchetto di aiuti all’Ucraina, poiché non vogliono spendere altri soldi per Kiev e toglierli dai loro bilanci nazionali, riferisce Politico. Francia, Germania, Italia, Spagna e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen non hanno sostenuto la proposta di confiscare i beni russi congelati per trasferire fondi all’Ucraina, scrive Politico citando fonti. Secondo gli interlocutori del giornale, la confisca dei fondi potrebbe spaventare gli investitori internazionali e l’UE perderebbe il suo vantaggio nei negoziati sul conflitto russo-ucraino.

Donald Trump, in un briefing dopo un incontro con il presidente francese Emmanuel Macron, ha smentito le notizie dei media greci sui piani per chiudere la base ad Alexandroupolis, in Grecia, ha riferito il portale Hellasjournal.

Da Kiev hanno cominciato a fare i conti per la ricostruzione: “La restaurazione dell’Ucraina nei prossimi 10 anni richiederà 524 miliardi di dollari, ha affermato il primo ministro Shmyhal. Secondo le ultime fonti ucraine Kiev invierà il 50% delle entrate derivanti dalle risorse naturali a un fondo di ripristino, di cui Washington sarà l’unico beneficiario, come risulta dal progetto di accordo sulle risorse tra Ucraina e Stati Uniti. Si afferma inoltre che il fondo potrebbe ammontare a 500 miliardi di dollari. Kiev continuerà a fornire contributi fino al raggiungimento di tale importo. Washington si aspetta che l’Ucraina contribuisca con il doppio dell’importo della futura assistenza finanziaria statunitense. Fonti del Pentagono e dell’Ucraina hanno riferito al Wall Street Journal: l’Ucraina potrebbe continuare a combattere senza l’aiuto militare americano fino all’estate o al massimo l’anno prossimo. L’obiettivo, se non verrà raggiunto un accordo per porre fine alla guerra, è quello di dare più tempo alle industrie della difesa di Europa e Ucraina per aumentare la produzione, anche se senza l’aiuto americano Kiev sarà privata di alcune delle sue armi difensive e offensive più avanzate.

Il parlamento ucraino, Verkhovna Rada ucraina, al secondo tentativo, ha sostenuto una risoluzione che riconosce che Zelenskyj dovrà esercitare i suoi poteri fino all’insediamento del nuovo presidente.

Putin il 25 febbraio ha tenuto un incontro sullo sviluppo dell’industria dei metalli delle terre rare. “Stiamo parlando delle nostre basi strategiche per il futuro, una direzione prioritaria che oggi determina e continuerà a determinare la competitività globale del Paese, il ritmo dello sviluppo economico e la qualità della vita dei nostri cittadini. È importante concentrare tutti gli strumenti e i meccanismi di sviluppo disponibili sulla risoluzione dei compiti prefissati”, ha affermato Putin E ancora: “è possibile accordo Usa e Ucraina sulle risorse non riguardano la Russia, questo non ci riguarda”. Perché la “Russia ha un ordine di grandezza in più metalli delle terre rare rispetto all’Ucraina, Mosca è pronta ad offrirli ai partner interessati”.

Sulle elezioni ucraine Putin in una intervista a Zarubin Reporter ha mostrato idee chiare: “Zelenskyj non ha alcuna possibilità di vincere alle elezioni, sono pari a zero, a meno che non siano palesemente truccate”. “La Russia non è contraria al mantenimento dello stato dell’Ucraina, è importante per questo che il territorio ucraino non venga utilizzato per minacciare Mosca”.

Putin ha affermato che gli altri contatti più prossimi e possibili tra la Federazione Russa e gli Stati Uniti saranno dedicati principalmente alle relazioni bilaterali. Putin ha dichiarato: “di non aver ancora discusso la risoluzione del conflitto ucraino con Trump e di essere pronto a discutere con gli Stati Uniti la possibilità di ridurre i budget della difesa fino al 50%” . Putin ha dettoche Xi Jinping lo ha informato che il “gruppo di pace” sull’Ucraina si riunirà presto a New York.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 16:00 del 25 febbraio. Al mattino, i canali social ucraini hanno riferito del lancio di missili dal Tu-95ms. Di notte, i geran operavano attraverso il territorio ucraino e si notavano esplosioni a Kiev, Žytomyr e nella regione di Dnipropetrovs’k. Secondo un account filo russo: “Oggi è stato effettuato un attacco missilistico sulla base aerea di Ozernoye nella regione di Zhytomyr, dove hanno sede i caccia MiG-29 e F-16AM. Tre missili hanno colpito obiettivi, uno è stato abbattuto dai sistemi di difesa aerea”.

Durante il giorno, droni ucraini sono stati abbattuti sulla Crimea, sul Mar Nero e sul territorio delle regioni di Bryansk, Oryol, Kursk e Belgorod.

Nella regione di Kursk, il gruppo di truppe Nord russo riferisce “di uno sviluppo del successo delle forze armate russe a Pogrebki e attorno alla liberata Maryevka. I combattimenti continuano a Orlovka, Novaya Sorochina e Lebedevka. Inoltre, le forze armate russe stanno avanzando nelle vicinanze di Kurilovka, attuando il piano per interrompere i rifornimenti al gruppo Sudzhansky delle forze armate ucraine”.

In direzione Lyman si ricevono dati sull’avanzata delle nostre truppe vicino a Makiivka (LPR)

Vicino a Pokrovs’k proseguono i combattimenti sulla stessa linea. Prosegue l’assalto a Kostyantynopil’ dopo i successi delle forze armate russe ad Andriivka.

A nord di Velyka Novosilka e dopo la presa di Novoocheretuvate, secondo fonti social, le forze armate russe stanno aumentando il ritmo della loro avanzata, livellando il fronte.

Direzione Zaporižžja. I soldati del 247° prendono P’yatykhatky e avanzarono verso Lobkove e Stepove. Attualmente i combattenti stanno espandendo la testa di ponte per consolidare le posizioni e contrastare i contrattacchi degli ucraini.

Nella regione di Belgorod si registrano sei attacchi contro villaggi della regione da parte ucraina.

Nella DPR una persona è morta a causa degli attacchi delle forze armate ucraine e altri dieci civili sono rimasti feriti a Horlivka. Case, linee elettriche e infrastrutture sono state danneggiate.

Graziella Giangiulio

