GOLFO PERSICO. Mosca incontra il GCC per parlare di Ucraina e Palestina

Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ha incontrato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov a Riyadh il 9 settembre, mentre aumentano le speculazioni sui potenziali colloqui di pace sull’Ucraina nel Regno.

L’incontro si è concentrato sulle relazioni bilaterali e sugli sviluppi regionali, riportano fonti saudite.

Lavrov ha detto di aver discusso con il principe ereditario dell’Arabia Saudita l’attuazione degli accordi al massimo livello, riporta la Tass.

”Il Medio Oriente è sull’orlo di una grande guerra regionale, la Russia sta lavorando con tutte le parti per evitare che ciò accada”. Lo ha affermato Sergei Lavrov, intervenendo alla riunione del dialogo strategico del Consiglio di cooperazione Russia-Golfo. “È necessario avviare il lavoro pratico per creare uno Stato palestinese”, ha poi detto Lavrov. “Abbiamo una posizione comune sulla necessità di porre urgentemente fine alla violenza, risolvere i problemi umanitari e avviare un lavoro pratico per attuare la decisione delle Nazioni Unite sulla creazione di uno Stato palestinese che coesistererà con Israele in pace e sicurezza”, ha osservato il Ministro russo.

Questi colloqui sono avvenuti mentre Lavrov partecipa all’incontro di dialogo strategico tra la Russia e il Consiglio di cooperazione del Golfo (GCC) a Riyadh. Lavrov ha avuto un incontro a Riad con il segretario generale del Consiglio di cooperazione per gli Stati arabi del Golfo, Jassem Mohamed al-Budeiwi, ha riferito il ministero degli Esteri russo: “La Russia e i paesi arabi del Golfo Persico sono favorevoli ai negoziati per la creazione di uno Stato palestinese”, ha detto Lavrov.

La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha riferito che Lavrov aveva anche incontrato il ministro degli Esteri saudita, il principe Faisal bin Farhan Al Saud, per rafforzare la cooperazione in vari ambiti, riflettendo i crescenti legami tra Mosca e Riyadh.

I due paesi hanno esaminato gli ultimi sviluppi regionali e internazionali, sottolineando gli sforzi per promuovere sicurezza e stabilità.

Il ministro degli Esteri saudita è stato anche in Ucraina a luglio, la sua prima visita dopo l’invasione. Sia l’Arabia Saudita che la Cina non hanno partecipato al vertice di pace svizzero tenutosi il 16-17 giugno.

Anche l’Arabia Saudita ha costantemente chiesto un cessate il fuoco e ha persino ospitato un precedente vertice di pace l’anno scorso. In generale, il principe ereditario Mohammed bin Salman (MbS) sta svolgendo un ruolo molto più attivo e assertivo sulla scena geopolitica internazionale.

Sull’Ucraina, Lavrov ha detto: “In un accordo sull’Ucraina, la cosa principale non è lo ‘scambio di territori’, ma la protezione dei diritti delle persone, tutti devono capirlo”. In merito alla proposta di pace ucraina il ministero degli esteri russo ha detto: “L’iniziativa di Zelenskyj è nota da tempo, ha già fatto innervosire tutti, questo è un puro ultimatum. E il fatto che l’Occidente si aggrappi a questo ultimatum significa solo una cosa: l’Occidente non vuole negoziare onestamente. L’Occidente vuole continuare a fare di tutto affinché la Russia, come sperano, si avvicini a una situazione in cui sarà possibile dichiarare che ci ha inflitto una sconfitta strategica sul campo di battaglia”, ha detto Lavrov.

Come riporta BneIntelliNews, anche in Ucraina il sentimento pubblico si sta lentamente orientando verso la pace. Un sondaggio pubblicato questa settimana dal Kyiv International Institute of Sociology ha rilevato che il 32% degli intervistati concorda sul fatto che l’Ucraina potrebbe rinunciare al territorio per raggiungere la pace il più rapidamente possibile, in aumento rispetto al 10% precedente, mentre il 55% si oppone all’idea. Zelenskiy ha chiesto un secondo summit di pace questo autunno e ha invitato sia la Cina che la Russia a partecipare a quello che alcuni sperano darà formalmente il via al processo di fine del conflitto.

Antonio Albanese

