DEDOLLARIZZAZIONE. Riyadh è pronta per il Petroyuan

L’Arabia Saudita ha affermato che il paese è “aperto a nuove idee”, incluso l’uso dello yuan nella vendita del greggio, vista che Riyadh cerca di incorporare prodotti cinesi come veicoli elettrici, l’aereo passeggeri C919 e infrastrutture per l’energia rinnovabile allo scopo di diversificare la sua economia.

Bandar Al-khorayef, ministro saudita dell’Industria e delle risorse minerarie, ha rilasciato simili dichiarazioni mentre i due paesi si sono avvicinati nonostante una crescente rivalità tra Cina e Stati Uniti, tradizionale alleato dell’Arabia Saudita, riporta Scmp.

“Il petroyuan non è sostanziale per il Ministero, crediamo che l’Arabia Saudita farà ciò che è nel suo migliore interesse… ma penso che l’Arabia Saudita proverà sempre cose nuove ed è aperta a nuove idee, e cerchiamo di non mescolare la politica con il commercio”, ha affermato Khorayef in un’intervista rilasciata al quotidiano di Hong Kong.

L’adozione più ampia del petroyuan, abbreviazione dell’uso della valuta cinese negli accordi transfrontalieri sul petrolio greggio, è ampiamente considerata il passo successivo per l’internazionalizzazione dello yuan e una sfida al dollaro statunitense nei mercati globali delle materie prime.

L’uso della valuta cinese è cresciuto, insieme al commercio con la Russia, la principale fonte di importazioni di greggio della Cina, dopo che Mosca è stata esclusa dal sistema del dollaro statunitense in seguito alla sua invasione dell’Ucraina nel febbraio 2022.

A giugno, l’Arabia Saudita ha aderito a un esperimento transfrontaliero di valuta digitale della Banca dei regolamenti internazionali cinese, in quello che potrebbe essere un altro passo verso una riduzione del commercio mondiale di petrolio effettuato in dollari statunitensi.

La banca centrale saudita è diventata un “partecipante a pieno titolo” del Progetto mBridge, una collaborazione lanciata nel 2021 tra le banche centrali di Cina, Hong Kong, Thailandia ed Emirati Arabi Uniti, riporta Reuters.

La Bis, un’organizzazione ombrello globale delle banche centrali che supervisiona il progetto, ha anche annunciato che mBridge ha raggiunto la fase di “prodotto minimo praticabile”, il che significa che andrà oltre la fase di tipo pro.

Circa 135 paesi e unioni monetarie, che rappresentano il 98% del Pil globale, stanno esplorando le valute digitali delle banche centrali, o Cbdc. Ma le nuove tecnologie che utilizzano rendono il movimento transfrontaliero sia tecnicamente impegnativo che politicamente sensibile.

Le transazioni mBridge possono utilizzare il codice su cui è costruito l’e-yuan cinese. Quel codice è disponibile anche per gli altri 26 “membri osservatori” del progetto, tra cui la filiale di New York della Federal Reserve, il Fondo monetario internazionale e la Banca centrale europea.

La Bis ha anche affermato che la piattaforma mBridge è ora compatibile con la Ethereum Virtual Machine, un software che costituisce la spina dorsale della rete utilizzata dalla criptovaluta Ether.

Oltre a dominare il progetto mBridge, la Cina sta portando avanti il ​​più grande pilota Cbdc nazionale al mondo che ora raggiunge 260 milioni di persone e copre 200 scenari, dall’e-commerce ai pagamenti di stimolo governativi. Anche altre grandi economie emergenti, tra cui India, Brasile e Russia, hanno in programma di lanciare valute digitali nei prossimi 1-2 anni, mentre la BCE ha iniziato a lavorare su un progetto pilota per l’euro digitale in vista di un possibile lancio nel 2028.

Luigi Medici

