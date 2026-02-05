Iniziato il secondo round dei colloqui trilaterali USA-Russia-Ucraina negli Emirati Arabi Uniti nessuna dichiarazione ufficiale russa ma si apprende che si parlerà di adesione all’Unione europea e esclusione dell’Ucraina dalla NATO. Le posizionai momento sono molto lontane.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ha sostenuto la Russia in merito all’attacco agli impianti energetici ucraini del 2 febbraio, Darnitskaya. CHPP-4. “La pausa è durata fino a domenica. Putin ha mantenuto la parola”. Gli Stati Uniti hanno preparato nuove sanzioni contro la Russia, ma non le hanno ancora implementate fa sapere Bloomberg.

Secondo il Primo Ministro ucraino Yulia Svyrydenko: “La Russia ha attaccato impianti energetici ucraini 217 volte dall’inizio dell’anno”.

Il debito pubblico ucraino entro il 2025 è cresciuto del 30% e ha superato i 9 trilioni di grivne (213,3 miliardi di dollari), secondo il Ministero delle Finanze. L’esercito ucraino nel frattempo ha completato una delle sue riforme più significative dall’inizio della guerra: è passato a un sistema di corpi d’armata. Questo è stato fatto per ottimizzare il comando e il controllo delle truppe, che sono cresciute significativamente negli ultimi quattro anni. In precedenza, l’esercito si era ripetutamente lamentato del “caos al comando”, che causava perdite di uomini e territorio. Alla fine dello scorso anno, erano stati creati 18 corpi d’armata, unità operativo-tattiche composte da 5-7 brigate. Due di questi sono stati incorporati nella Guardia Nazionale, gli altri nelle Forze Armate. L’esercito ha generalmente accolto con favore la riforma: i corpi hanno una leadership e risorse permanenti e i comandanti conoscono le capacità delle loro brigate. Allo stesso tempo, secondo l’esercito, molti corpi d’armata sono ancora sparsi in diversi settori del fronte e non combattono con la loro intera dotazione di brigate.

Le forze armate ucraine hanno creato un nuovo comando per i sistemi di difesa aerea senza pilota che contrasteranno i droni d’attacco russi, afferma il Comandante in Capo delle Forze Armate ucraine Oleksandr Stanislavovyč Syrs’kyj. Lo staff del comando comprende ufficiali altamente professionali con esperienza di combattimento che hanno presentato proposte pratiche per lo sviluppo di una “piccola difesa aerea”.

Il Ministero degli Esteri russo: “la mossa di Berlino verso il possesso di armi nucleari costituirebbe una chiara violazione di una serie di obblighi internazionali”. E sempre in materia di armi nucleari: “Gli Stati Uniti non hanno ancora risposto alla proposta di prorogare le restrizioni del Nuovo START”, ha detto Ushakov.

Il 4 febbraio Vladimir Putin ha avuto una conversazione telefonica con il leader cinese Xi Jinping fonte Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino. “Si tratta di relazioni bilaterali e di uno scambio di opinioni sugli affari internazionali”, ha affermato. Punti salienti del briefing del portavoce presidenziale russo: “La delegazione russa ai colloqui di Abu Dhabi è un gruppo di lavoro sulle questioni di sicurezza; La posizione della Russia è estremamente chiara: americani e ucraini lo sanno. La porta verso una soluzione pacifica è aperta. Finché il regime di Kiev non prenderà una decisione, l’SVO continuerà; La Russia ha interessi significativi nell’Artico. Mosca è pronta a dialogare con altre parti, tra cui Bruxelles. Tuttavia, è improbabile che il confronto nella regione artica abbia un effetto positivo”.

In una nota per la stampa Maria Zakarova ha ribadito: “La presenza di truppe della coalizione dei volenterosi in Ucraina dopo l’accordo di pace è categoricamente inaccettabile per la Russia. Queste truppe, ha aggiunto, saranno considerate da Mosca un legittimo obiettivo militare”.

Vladimir Putin ha nominato Sergei Bazhutov e Sergei Tabelsky procuratori generali aggiunti della Federazione Russa.

Ed ora uno sguardo alla. linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 4 febbraio. A Belgorod, si stanno affrontando le gravi conseguenze di un attacco missilistico contro un impianto energetico; la città sta subendo interruzioni di corrente e riscaldamento a causa del forte gelo. Nella regione di Rostov, un drone è stato distrutto sopra il distretto di Millerovsky.

Le forze armate russe hanno effettuato attacchi nella regione di Odessa e nelle città di Zaporižžja, Charkiv e Sumy. A Kiev, le conseguenze degli attacchi della notte precedente contro una centrale termoelettrica sono state mostrate al Segretario Generale della NATO.

In direzione di Sumy, il gruppo di forze Nord continua le operazioni offensive nei distretti di Sumy, Krasnopil’s’kyi district e Hlukhivs’kyi district.

Nella regione di Belgorod, a causa degli stacchi di droni ucraini si registrano quattro feriti. Nel villaggio di Zozuly, un caccia Orlan è stato dannegiato. Shebekino, Ziborovka, Nechayevka, Oktyabrsky, Bochkovka, Sankovo, Novostroyevka-Pervaya, Ilek-Penkovka, Borisovka e Pyatnitskoye sono sotto attacco.

In direzione di Charkiv, il gruppo di forze Nord russo sta attaccando a sud di Vovčans’k e nell’area di Khatnje. Un attacco nei pressi del villaggio di Yurchenkove ​​ha colpito una postazione di un MLRS americano Hymars, che secondo fonti social russe stava bombardando obiettivi civili a Belgorod.

Pesanti combattimenti continuano a Kupjans’k. Fonti locali riportano l’obiettivo di consolidare la periferia di Kup’yans’k-Vuzlovyi.

A ovest di Severs’k (direzione Slov”jans’k), si segnalano combattimenti nei pressi di Nykyforivka. Le forze armate russe continuano la loro offensiva, penetrando le difese nemiche.

A Kostjantynivka, i combattimenti proseguono nella parte sud-orientale dell’area edificata e sono in corso operazioni di bonifica a nord del bacino idrico di Kleban-Byk. Arriva la conferma del successo delle Forze Armate russe a Toretskoye (8 km da Druzhkovka). Il mantenimento della penetrazione nelle difese nemiche crea le condizioni per accerchiare l’agglomerato da sud-ovest.

A ovest di Pokrovs’k, si segnalano pesanti combattimenti per Hryshyne, così come in direzione di Serhiivka.

Sul fronte di Zaporižžja, si stanno svolgendo pesanti combattimenti lungo le vie d’accesso a Mahdalynivka (a nord-ovest di Stepnohirs’k). L’insediamento è strategico per i due eserciti.

Dall’Oblast’ di Cherson, le forze armate ucraine hanno segnalato un bombardamento dell’insediamento di Nova Kachovka. L’attacco ha colpito un centro polifunzionale e un supermercato. Tre civili sono stati uccisi e diversi sono rimasti feriti. Continuano i bombardamenti costanti sui villaggi in prima linea.

Graziella Giangiulio

