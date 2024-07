USA. Il vice di Trump ha la Cina come nemico principale

J.D. Vance, candidato alla corsa dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump per le elezioni di novembre, ha fatto il suo primo discorso pubblico accettando la nomina a vice presidente in pectore a Milwaukee.

Alla convention repubblicana ha dichiarato che la loro amministrazione si impegnerà con i lavoratori, non con Wall Street, e che gli interessi americani saranno la massima priorità in politica estera, riporta Nikkei.

Vance, senatore dell’Ohio, ha puntato l’indice sulla Cina affermando che a Pechino non deve essere consentito di costruire la propria economia a scapito degli americani e che gli Alleati devono fare la loro parte per la sicurezza globale.

Il suo discorso di accettazione per la nomina alla vicepresidenza ha solo accennato alla futura politica estera del Partito Repubblicano, concentrandosi sulla politica interna. Il 39enne Vance, homo novus del Senato Usa ha sostenuto che le persone con cui è cresciuto in Ohio hanno subito le conseguenze delle decisioni commerciali prese dalla classe dirigente di Washington e che tutte avevano un pricipale responsabile: Joe Biden, politico di professione.

Dal Nafta, del 1994 all’accordo con Pechino sullo status di permanente di nazione più favorita nel 2000, che consentì alla Cha di entrare nell’Omc, per Vance hanno al centro la politica incarnata dall’uscente presidente Usa e dai democrat, legati a Wall Street e non al popolo americano.

Andando poi alla politica estera, Vance ha ricordato: “Lo stesso Joe Biden ha sostenuto la disastrosa invasione dell’Iraq e in ogni fase del percorso, in piccole città come la mia in Ohio o accanto in Pennsylvania o Michigan e negli stati di tutto il nostro paese, posti di lavoro furono mandati all’estero e i nostri figli furono mandati in guerra”, ha detto.

Per Vance, gli Stati Uniti devono “impedire al Partito Comunista Cinese di costruire la propria classe media sulle spalle dei cittadini americani (…) Niente più corse gratuite per le nazioni che tradiscono la generosità del contribuente americano”, ha detto.

In caso di guerra, stando a Vance, l’America invierà truppe all’estero “solo quando sarà necessario”, anche se ha temperato il suo messaggio isolazionista dicendo che, se provocati, gli Stati Uniti “saranno duri”. Il tutto sotto l’occhio vigile di Donald Trump.

Lucia Giannini

