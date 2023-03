GIAPPONE. Potenza silenziosa per i sottomarini nipponici

Il Giappone sta silenziosamente migliorando le proprie capacità sottomarine, aggiungendo alla propria flotta alcuni tra i battelli più silenziosi al mondo per mantenere un vantaggio competitivo sulla Cina.

Lunedì 20 marzo, il ministero della Difesa giapponese ha ricevuto il suo nuovo sottomarino, l’Hakugei, dalla Kawasaki Heavy Industries. È il secondo dei nuovi sottomarini diesel-elettrici della classe Taigei ed è dotato di batterie agli ioni di litio che consentono operazioni subacquee più lunghe.

Il sottomarino diesel-elettrico funziona come un veicolo ibrido, caricando il sistema di batterie mentre funziona con il motore diesel e passando all’alimentazione a batteria una volta in profondità e in modalità operativa. Quando funziona a batterie, il motore è praticamente silenzioso, a differenza dei sottomarini a propulsione nucleare, che non possono spegnere i loro reattori.

Questa caratteristica, unita alla tradizione giapponese di analisi del rumore subacqueo, offre al Giappone un vantaggio rispetto ai sottomarini cinesi. Gli statunitensi hanno chiesto che i sottomarini giapponesi difendano i punti di strozzatura in una potenziale crisi di Taiwan, tendendo imboscate ai sottomarini cinesi nel Mar Cinese Orientale e nel Mar del Giappone quando cercano di uscire nell’Oceano Pacifico.

Limitare la libertà di manovra delle navi cinesi sarebbe uno dei modi principali con cui il Giappone potrebbe assistere le forze armate statunitensi in una contingenza regionale. Il Giappone è l’unico Paese noto ad aver montato batterie agli ioni di litio sui sottomarini. Attualmente, quattro sottomarini giapponesi – i due di classe Taigei e gli ultimi due sommergibili di classe Soryu – hanno batterie agli ioni di litio nelle loro sale macchine.

Il fornitore di batterie GS Yuasa afferma che le batterie agli ioni di litio si ricaricano più velocemente di quelle al piombo, hanno tassi di scaricamento più elevati e una maggiore densità di energia, tutti fattori che contribuiscono a una maggiore furtività e a una maggiore durata in immersione. L’Hakugei è dotato di acciaio ad alta resistenza per lo scafo a pressione, per consentire all’imbarcazione di operare in acque più profonde.

Il costo totale di produzione è stato di circa 72 miliardi di yen. L’Hakugei, che in giapponese significa “balena bianca”, sarà uno dei 22 sottomarini del Paese e si unirà alla base navale di Kure della Forza di autodifesa marittima, nella prefettura di Hiroshima. Sostituisce l’Oyashio, l’imbarcazione principale della classe Oyashio, che è stata dismessa all’inizio del mese dopo 25 anni di servizio.

La Forza di autodifesa marittima del Giappone è sotto pressione per migliorare sia la quantità che la qualità del suo servizio di sottomarini di fronte all’espansione della flotta navale cinese, riporta Nikkei.

La Marina cinese ha fatto passi da gigante nelle capacità dei suoi sottomarini, introducendo ad esempio un sistema di propulsione indipendente dall’aria che permette al battello di creare ossigeno sott’acqua da bruciare nel suo motore diesel e anche la Cina starebbe anche studiando batterie agli ioni di litio per i suoi sottomarini.

Gli esperti statunitensi hanno suggerito di estendere la durata di vita dei sottomarini giapponesi a 30 anni dagli attuali 22 anni. In questo modo, il Giappone potrebbe avere una flotta di 30 sottomarini senza doverne aggiungere di nuovi.

Tuttavia, a causa della diminuzione della popolazione giapponese, la marino nipponica ha faticato a trovare il personale di 70 unità per gestire ogni sottomarino e non si è impegnata ad espandere la flotta. Negli ultimi anni ha iniziato a inserire personale femminile nel servizio sottomarino: il nuovo Hakugei ha un compartimento separato per un massimo di sei sommergibilisti donna.

I sottomarini giapponesi sono costruiti alternativamente presso la Mitsubishi Heavy Industries e la Kawasaki. Il terzo sottomarino della classe Taigei, il Jingei, è stato varato in ottobre e sarà consegnato all’inizio del 2024. La classe Taigei dovrebbe sostituire i nove sottomarini rimanenti della classe Oyashio nel prossimo decennio.

Luigi Medici