CINA. Xi centra l’obiettivo con Putin

Il presidente cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin stanno puntando a creare un nuovo ordine mondiale. Il leader cinese ha lasciato Mosca mercoledì 22 marzo, dopo due giorni di colloqui e una serie di accordi per cementare la loro partnership “senza limiti”.

Lo scambio di battute finale tra Xi e Putin colto dai media è interessante; Xi ha detto a Putin: «Ora ci sono cambiamenti che non avvenivano da 100 anni. Quando siamo insieme, guidiamo questi cambiamenti».

«Sono d’accordo», ha detto Putin, a cui Xi ha risposto: «Abbi cura di te caro amico, per favore», riporta AF.

Il 21 marzo i due leader hanno firmato una serie di documenti sulla “cooperazione strategica”. Gli accordi hanno fatto seguito a quelli che Putin ha descritto come colloqui “riusciti e costruttivi”, dimostrando che la Cina era chiaramente ora il partner economico più importante della Russia.

Mosca è pronta ad aiutare le imprese cinesi a sostituire quelle occidentali che hanno lasciato la Russia a causa del conflitto ucraino, ha detto Putin a Xi durante i colloqui al Cremlino.

Nell’ambito della loro crescente partnership, Xi e Putin hanno anche discusso del nuovo importante progetto infrastrutturale, Power-of-Siberia 2, per fornire gas alla Cina attraverso la Mongolia. Putin ha affermato che Russia, Cina e Mongolia hanno terminato “tutti gli accordi” sul completamento del gasdotto per spedire il gas russo in Cina.

La Russia consegnerà almeno 98 miliardi di metri cubi (bcm) di gas alla Cina entro il 2030, ha affermato. Tuttavia, una successiva dichiarazione russa afferma che alcuni dettagli devono ancora essere risolti. Mentre la Russia ha proposto il percorso anni fa, il piano ha acquisito urgenza mentre Mosca guarda a Pechino per sostituire l’Europa come suo principale cliente di gas.

Nel frattempo, la Cina non dovrebbe aver bisogno di ulteriori forniture di gas fino a dopo il 2030, dicono gli esperti.

Power of Siberia 2 porterebbe il gas dalle enormi riserve che si trovano sotto la penisola di Yamal nella Siberia occidentale, alla Cina, il principale consumatore di energia al mondo e un crescente consumatore di gas.

Il primo gasdotto Power-of-Siberia si snoda per 3.000 km attraverso la Siberia e nella provincia nord-orientale cinese di Heilongjiang. La nuova rotta attraverserebbe la Mongolia orientale e la Cina settentrionale, secondo l’idea di Gazprom.

Il gasdotto di 2.600 km potrebbe trasportare 50 miliardi di metri cubi (bcm) di gas all’anno, poco meno del “defunto” Nord Stream 1 tra Russia e Germania sotto il Mar Baltico.

Gazprom fornisce già gas alla Cina attraverso il primo gasdotto Power-of-Siberia nell’ambito di un accordo trentennale da 400 miliardi di dollari, lanciato alla fine del 2019. Previsto per fornire 22 bcm di gas nel 2023, fornirà volumi crescenti prima di raggiungere la piena capacità di 38 bcm entro il 2027.

Nel febbraio 2022, Pechino ha anche accettato di acquistare gas dall’isola russa di Sakhalin, nell’Estremo Oriente, che sarà trasportato attraverso un nuovo gasdotto attraverso il Mar del Giappone fino alla provincia cinese di Heilongjiang. Secondo quanto riferito, questo gasdotto raggiungerà una capacità di circa 10 bcm all’anno intorno al 2026.

La Cina sta inoltre negoziando un nuovo gasdotto, il gasdotto Asia centrale-Cina D, per fornire 25 miliardi di metri cubi di gas all’anno per 30 anni dal Turkmenistan attraverso il Tagikistan e il Kirghizistan.

Inoltre, la Cina ha contratti a lungo termine con il Qatar, gli Stati Uniti e le major petrolifere globali per le forniture di Gnl. Lo scorso anno ha importato 63,4 milioni di tonnellate di combustibile refrigerato.

«L’obiettivo originale è che la Cina importi 38 miliardi di metri cubi di gas russo entro il 2025. Ora la Russia sta dicendo che raggiungerà i 98 miliardi di metri cubi entro il 2030. Questo è un salto molto grande, quindi vale la pena essere leggermente cauti» riporta AF, «La Russia è probabilmente più desiderosa di vendere gas di quanto la Cina abbia bisogno al momento»; prima della visita di Xi, Putin aveva definito l’oleodotto Power of Siberia “l’affare del secolo”.

Anna Lotti