GIAPPONE. Partenariato Strategico Globale con le Filippine

Il Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. e il primo Ministro giapponese Sanae Takaichi hanno annunciato giovedì l’elevazione delle relazioni tra Filippine e Giappone a Partenariato Strategico Globale, nel settantesimo anniversario delle rinate relazioni bilaterali, a testimonianza di una più profonda cooperazione tra i due Paesi in un contesto di crescenti sfide geopolitiche ed economiche regionali.

Takaichi ha espresso il desiderio di rafforzare ulteriormente la cooperazione con le Filippine, uno dei Paesi più vicini e affini al Giappone. In risposta, il Presidente Marcos ha espresso la sua gratitudine per la calorosa accoglienza ricevuta dalla parte giapponese e ha affermato che le relazioni bilaterali sono entrate in una nuova fase e che, cogliendo l’occasione di questo vertice, desidera consolidare ulteriormente il rapporto di cooperazione.

Il Presidente Marcos ha affermato che i suoi colloqui con il Primo Ministro Takaichi hanno riaffermato l’impegno del suo governo ad ampliare la cooperazione in aree chiave come il partenariato economico, la resilienza energetica, la decarbonizzazione, la difesa e la sicurezza, la cooperazione marittima, l’intelligenza artificiale e le industrie emergenti orientate al futuro.

Da parte sua, la Primo Ministro Takaichi ha affermato che l’innalzamento dei legami riflette la comune determinazione di Manila e Tokyo ad approfondire le relazioni in un contesto globale sempre più incerto: ”Da questa prospettiva, concordo con il Presidente Marcos nel definire la relazione bilaterale come un Partenariato Strategico Globale”, ha dichiarato il Primo Ministro giapponese. “Ciò dimostra la determinazione dei nostri due Paesi a rafforzare le relazioni su più livelli, in quanto nazioni che condividono gli stessi valori, in modo sostenibile e senza risentire dei cambiamenti del contesto internazionale”, ha aggiunto.

Tenendo conto dei progressi compiuti negli ultimi anni nella cooperazione in materia di sicurezza e difesa, i due leader hanno deciso di avviare negoziati per un accordo sulla protezione delle informazioni militari classificate, al fine di consolidare le basi per un’ulteriore cooperazione. Inoltre, il Presidente Marcos si è espresso positivamente in merito alla revisione da parte del Giappone del Sistema di Trasferimento di Equipaggiamenti e Tecnologie per la Difesa, e i due leader hanno deciso di accelerare le discussioni tra le autorità della difesa in merito al trasferimento di equipaggiamento militare, inclusi i cacciatorpediniere di classe Abukuma e gli aerei TC-90. Inoltre, i due leader hanno confermato che continueranno a promuovere la cooperazione attraverso l’OSA (Official Security Assistance) e hanno deciso di convocare al più presto il prossimo incontro ministeriale “2+2” Giappone-Filippine (riunione ministeriale degli Esteri e della Difesa).

I due leader hanno confermato che, al fine di approfondire ulteriormente la cooperazione economica tra Giappone e Filippine e tra Giappone e ASEAN, compreso il rafforzamento della resilienza delle economie e delle catene di approvvigionamento in tutta la regione asiatica, i due Paesi porteranno avanti le discussioni per l’aggiornamento dell’Accordo di partenariato economico Giappone-Filippine (JPEPA) e dell’Accordo di partenariato economico globale ASEAN-Giappone (AJCEP).

Inoltre, Takaichi ha dichiarato di accogliere con favore la richiesta delle Filippine di aderire all’Accordo Globale e Progressivo per il Partenariato Trans-Pacifico (CPTPP) e ha espresso il sostegno del Giappone per un rapido avvio del processo di adesione. I due leader hanno inoltre espresso la speranza che gli investimenti e gli scambi economici vengano ulteriormente promossi attraverso la Nuova Convenzione Fiscale tra il Giappone e la Repubblica delle Filippine, firmata il 28 maggio.

Inoltre, alla luce della recente situazione energetica, il Primo Ministro Takaichi ha annunciato che, nell’ambito del programma “POWERR Asia”, il Giappone intensificherà il proprio sostegno per rafforzare la resilienza delle catene di approvvigionamento di forniture mediche, ecc., e per lo sviluppo del sistema nazionale di riserve petrolifere delle Filippine e dell’accordo congiunto ASEAN per lo stoccaggio di petrolio. I due leader hanno ribadito l’importanza di promuovere simultaneamente la sicurezza energetica, la crescita economica e la decarbonizzazione nelle circostanze attuali e hanno deciso di promuovere ulteriormente una cooperazione concreta nell’ambito dell’AZEC (Comunità Asiatica a Emissioni Zero).

I due leader hanno anche discusso di sicurezza economica, espresso preoccupazione per tutte le forme di coercizione economica e confermato che rafforzeranno il coordinamento per rafforzare la resilienza della catena di approvvigionamento, compresi i minerali critici. Inoltre, i due leader si sono scambiati opinioni su settori di tecnologie avanzate come l’IA e il digitale e hanno confermato che avrebbero promosso, attraversoSforzi pubblico-privati, cooperazione che contribuisca a potenziare le capacità di intelligenza artificiale di entrambi i Paesi e cooperazione per la realizzazione del “Concetto di Corridoio Digitale FOIP”.

I due leader hanno anche discusso della situazione in Medio Oriente. Per quanto riguarda la situazione relativa all’Iran, i due leader hanno confermato l’importanza di garantire la libera e sicura navigazione nello Stretto di Hormuz e una stabile catena di approvvigionamento energetico, e hanno deciso di proseguire gli sforzi diplomatici per raggiungere una rapida de-escalation della situazione.

Tommaso Dal Passo

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