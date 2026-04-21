GIAPPONE. Eliminati tutti i vincoli sull’export militare: Tokyo scommette su questomercato in tempo di crisi

Il 21 aprile, il Giappone ha abolito il divieto di esportazione di armi letali, un importante cambiamento nella sua politica pacifista del Dopoguerra, mentre il Paese cerca di rafforzare la propria industria bellica in un contesto di preoccupazione per l’aggressione cinese e nordcoreana.

L’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del primo Ministro Sanae Takaichi della nuova direttiva elimina un ultimo ostacolo per molte vendite di armi, tra cui navi da guerra, droni da combattimento e altri armamenti di produzione giapponese, riporta AP. La Cina ha criticato il cambiamento di politica, che è stato ampiamente accolto con favore dai partner della difesa giapponese come l’Australia e ha suscitato interesse nel Sud-est asiatico e in Europa.

Gli oppositori affermano che il cambiamento viola la costituzione pacifista giapponese e aumenterà le tensioni globali, minacciando la sicurezza del popolo giapponese.

La nuova politica “garantirà la sicurezza del Giappone e contribuirà ulteriormente alla pace e alla stabilità nella regione e nella società internazionale, in un contesto di sicurezza in rapida evoluzione intorno al nostro Paese”, ha dichiarato il ​​Capo di Gabinetto Minoru Kihara. “Il governo promuoverà strategicamente il trasferimento di equipaggiamenti per la difesa al fine di creare un ambiente di sicurezza favorevole al Giappone e di sviluppare la base industriale in grado di supportare la resilienza in combattimento.”

Il Giappone potrebbe iniziare a vendere armi come missili e cacciatorpediniere. Tokyo ha a lungo vietato la maggior parte delle esportazioni di armi in base alla sua costituzione pacifista post-bellica. Recentemente ha apportato delle modifiche a causa delle crescenti tensioni globali e regionali, ma le esportazioni erano limitate a cinque settori: soccorso, trasporto, allerta, sorveglianza e sminamento.

Le nuove linee guida eliminano tali limitazioni e consentono l’esportazione di equipaggiamenti come aerei da combattimento, missili e cacciatorpediniere. Si tratta di un cambiamento significativo rispetto alle esportazioni precedenti, come giubbotti antiproiettile, maschere antigas e veicoli per uso civile che il Giappone ha inviato all’Ucraina e radar di intelligence venduti alle Filippine.

Per ora, tali esportazioni saranno limitate a 17 paesi che hanno firmato accordi di trasferimento di equipaggiamenti e tecnologie per la difesa con il Giappone. Inoltre, dovranno essere approvate dal Consiglio di Sicurezza Nazionale e il governo monitorerà la gestione delle armi in seguito. Il Giappone rimane impegnato a mantenere rigorosi controlli e procedure di verifica delle esportazioni verso paesi terzi e non fornirà armi letali a paesi in guerra, hanno dichiarato i funzionari, pur ammettendo la possibilità di eccezioni a tale limite.

Tokyo ha iniziato a esportare alcune forniture militari non letali nel 2014 e, nel dicembre 2023, ha approvato una modifica che consentirà la vendita di decine di armi letali e componenti, prodotte su licenza di altri paesi, ai rispettivi licenzianti. Questo ha spianato la strada alla vendita di missili Patriot di progettazione statunitense agli Stati Uniti, a compensazione delle munizioni inviate da Washington all’Ucraina.

La revisione del 2023 ha inoltre aperto la strada allo sviluppo congiunto, con il Regno Unito e l’Italia, di un caccia di sesta generazione e al più grande accordo di fornitura di armi mai stipulato dal Giappone, formalizzato la scorsa settimana con l’Australia. L’accordo prevede la consegna da parte del Giappone delle prime tre fregate di una flotta da 6,5 ​​miliardi di dollari, progettate in Giappone, destinate alla marina australiana, e la costruzione congiunta di altre otto unità in quel paese.

L’industria della difesa giapponese è stata a lungo considerata un cattivo investimento, limitata a soddisfare le esigenze delle sole Forze di Autodifesa e del Ministero della Difesa. Decine di ex appaltatori della difesa si sono ritirati dal mercato.

Questa situazione sta cambiando, poiché il Giappone sta accelerando il potenziamento della propria industria militare e della difesa per assumere un ruolo più offensivo di fronte alle minacce provenienti da Cina, Corea del Nord e Russia. L’industria della difesa è una delle 17 aree strategiche individuate come prioritarie per la crescita dal governo Takaichi. Un numero crescente di grandi aziende e startup sta mostrando interesse, soprattutto per i beni a duplice uso e i droni.

Il governo ha inoltre aumentato i finanziamenti per le startup e la ricerca accademica. I funzionari affermano di ritenere che le nuove norme giapponesi sul trasferimento di armi contribuiranno ad approfondire la cooperazione in materia di equipaggiamenti militari e di difesa con i partner giapponesi e alla deterrenza regionale.

Sabato scorso, l’Australia ha firmato un accordo con il Giappone per la fornitura di tre fregate di classe Mogami aggiornate della Mitsubishi Heavy Industries e per la produzione congiunta di altre otto. Ha accolto con favore la nuova politica di Tokyo, considerandola un passo per approfondire la loro partnership in materia di difesa.

Anche la Nuova Zelanda ha mostrato interesse per le fregate giapponesi. Diversi altri paesi hanno espresso interesse per le attrezzature di difesa giapponesi, tra cui le Filippine che stanno cercando di acquistare cacciatorpediniere “usati”.

La scorsa settimana, un gruppo di 30 rappresentanti della NATO ha visitato il Giappone per discutere di un ulteriore rafforzamento dei legami, dato che l’impegno degli Stati Uniti nei confronti dell’Alleanza è stato scosso dalle dichiarazioni del presidente americano Donald Trump.

Hanno visitato una filiale della Mitsubishi Electric Corp., azienda che partecipa al progetto trilaterale per l’acquisto di aerei da combattimento ed è nota anche per la sua tecnologia satellitare.

Lucia Giannini

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