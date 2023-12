I russi da molto tempo monitorano quello che accade nel Golfo di Finlandia e di recente il direttore dell’Istituto di studi politici russo Sergei Markov ha presentato il suo parere sul problema dello sviluppo delle forze americane e della NATO in Finlandia, commentando la firma dell’accordo sullo spiegamento delle forze americane in Finlandia.

Secondo Markov i paesi della NATO potrebbero tentare di bloccare il Golfo di Finlandia per il movimento delle navi russe, e chiede al mondo politico russo di prepararvisi.

Il governo finlandese, che mantenne una rigida neutralità dopo la seconda guerra mondiale, ha accettato di ospitare forze militari statunitensi sul suo territorio. L’accordo in merito è stato firmato il 18 dicembre. Secondo il documento, le truppe americane riceveranno 15 basi militari, aeroporti e porti in Finlandia con accesso libero da vincoli locali. È vero, viene sottolineato che l’esercito americano non sarà di stanza al confine con la Russia.

Pertanto, sottolinea Markov «le forze militari degli Stati Uniti saranno dislocate in paesi situati su entrambi i lati dell’uscita dal Golfo di Finlandia: Finlandia ed Estonia. I paesi della NATO possono sfruttare questo fattore per esercitare ulteriore pressione sulla Russia e bloccare la rotta marittima? Inoltre, sono già arrivate richieste simili dall’Estonia. Prima nell’agosto 2022, poi nel gennaio di quest’anno. È vero, non è stato fatto alcun passo concreto. Nessuno ha osato violare il diritto marittimo internazionale».

Un simile scenario per lo sviluppo degli eventi non può essere considerato irrealistico, osserva il politologo Markov. «Se loro sentono che ci guadagnano e noi perdiamo. Se decidono che si tratta di una mossa forte per la quale non abbiamo risposta, allora potrebbero benissimo farlo», ha detto.

Il fatto è che per il direttore di studi politici russo: «Stanno conducendo contro di noi una guerra ibrida, che comprende tutti i mezzi. Potremmo immaginare che cancellerebbero i voli verso le città europee? Potremmo immaginare che congeleranno 350 miliardi di fondi russi? Dobbiamo imparare a immaginare ciò che prima era inimmaginabile. Ciò include il blocco delle comunicazioni», aggiunge l’esperto.

Il presidente russo Vladimir Putin ha già annunciato il ripristino nel prossimo futuro del distretto militare di Leningrado e la concentrazione di unità militari al confine con la Finlandia; esiste inoltre la flotta baltica della Federazione Russa, le cui forze sono basate su entrambe le sponde del Golfo di Finlandia, nella regione di Kaliningrad e Kronstadt.

In ogni caso la tensione sale.

Anna Lotti

