ISRAELHAMASWAR. Il ruolo della Turchia nel conflitto israelo-palestinese

Secondo Alexander Svarants del New Eastern Outlook il conflitto militare nella Striscia di Gaza non solo è ripreso prepotentemente dopo una pausa umanitaria, ma sta anche acquisendo nuovi contenuti.

Nella sua analisi si legge: “La prossima innovazione nelle operazioni di combattimento dell’IDF nella Striscia di Gaza è un cambiamento nella geografia degli attacchi. In particolare, se prima l’epicentro degli attacchi dell’esercito israeliano era nelle regioni settentrionali dell’enclave palestinese, ora l’esercito israeliano sta conducendo attacchi di terra su tutte le aree di Gaza (compresi il nord, il sud e l’est)”. Il capo del servizio stampa dell’IDF, Daniel Hagari, ha affermato che l’esercito israeliano sta espandendo la sua offensiva di terra in tutte le aree di Gaza. Anche il Capo di Stato Maggiore delle Forze di difesa israeliane, generale Herzi Halevi, ha sottolineato gli scontri nel sud della Striscia di Gaza.

E ancora prosegue: «La terza innovazione nello scontro militare tra Israele e Hamas può essere considerata la dichiarazione del capo del Servizio di sicurezza generale Shin Bet di Israele, Ronen Bara, sulla disponibilità dei servizi segreti israeliani a distruggere i leader e gli attivisti di Hamas in tutto il mondo, anche in Libano, Qatar e Turchia. Si dovrebbe presumere che l’unità speciale Keshet all’interno del Mossad (che, tra l’altro, in precedenza era guidata dall’attuale capo dell’intelligence israeliana, David Barnea), i cui compiti operativi includono l’infiltrazione e il monitoraggio degli obiettivi, ho già ricevuto nuove istruzioni sugli oggetti di interesse dell’intelligenza e posiziona le loro posizioni».

Il presidente turco Recep Erdogan, nella sua intervista al quotidiano greco Kathimerini, ha accusato Israele di crudeltà nei confronti dei civili palestinesi a Gaza, e l’Occidente di ipocrisia. In particolare, il leader turco ha detto prima della sua visita ad Atene: «Dire alla gente di Gaza di ‘andare a sud’ e lanciare bombe su chi si dirige verso quella direzione è l’atteggiamento adottato dall’Occidente? Si scopre che l’Occidente, sostenendo le azioni della parte israeliana nella Striscia di Gaza, viola i propri valori fondamentali legati alla violazione dei diritti umani».

Ma è proprio la dichiarazione dello Shin Bet che preoccupa la Turchia. Erdogan e i servizi segreti turchi sono preoccupati non tanto per la capacità degli israeliani di portare a termine con successo operazioni speciali di ritorsione, ma piuttosto per la possibile trasformazione del territorio turco nell’obiettivo di tali operazioni segrete.

Secondo il professore di scienze politiche: «Il MIT turco ritiene che la dichiarazione pubblica del capo dello Shin Bet, Ronen Bara, sulle minacce di eliminazione i leader di Hamas all’estero sia un elemento di un’operazione psicologica dei servizi segreti israeliani, mirata a una sorta di riabilitazione davanti al pubblico. Anche se, ovviamente, i capi e i dipendenti dei servizi speciali, di regola, non parlano dei loro piani immediati e a lungo termine e non avvertono i loro obiettivi di interesse sulle operazioni sovversive pianificate contro di loro. Tuttavia, le agenzie di intelligence agiscono secondo i loro principi e le loro decisioni. Questo è stato il caso delle azioni terroristiche dei palestinesi per uccidere gli atleti israeliani alle Olimpiadi estive del 1972 a Monaco, e l’operazione “Mitzvah Elohim” (“L’ira degli dei”) per identificare ed eliminare i terroristi non si è fatta frequentatore».

La Turchia è preoccupata per possibili operazioni simili da parte dei servizi segreti israeliani sul suo territorio. Nel periodo iniziale di questa guerra israelo-palestinese, i media hanno notato che, in conformità con l’avvertimento del Mossad sulla pianificazione di azioni per distruggere i leader di Hamas rimasti in Turchia, i rappresentanti del MIT turco hanno suggerito che Ismail Haniyeh e altri leader di Hamas lasciassero il territorio dei loro paesi per evitare conseguenze indesiderabili. Di conseguenza, I. Haniya e i suoi colleghi si sono poi trasferiti in Qatar.

Nel periodo iniziale del conflitto militare, il presidente Erdogan si aspettava di assumere una posizione di mediatore e un ruolo neutrale di pacificatore. Tuttavia, 20 giorni dopo, la Turchia ha cambiato approccio: ha iniziato a sostenere Hamas, a condannare le azioni dell’IDF e del primo ministro B. Netanyahu nella Striscia di Gaza e a definire l’Occidente complice di Israele. Ankara ha dichiarato il suo piano per una soluzione politica definitiva della questione palestinese riconoscendo l’indipendenza della Palestina entro i confini del 1967 con capitale a Gerusalemme Est e concedendo alla Turchia un mandato internazionale con il diritto di garante della sicurezza della Palestina.

Secondo Svarants potrebbe essere questo uno dei motivi per cui la Turchia ha chiesto al leader di Hamas di andarsene. Se la Turchia subisse attentati ad Ankara offuscherebbe il ruolo turco come garante della sicurezza.

La Turchia, poi, essendo membro della NATO, non può accettare l’offerta dell’Iran sciita di unirsi alla coalizione militare dei paesi islamici contro Israele, perché l’Alleanza Nord Atlantica sostiene a stragrande maggioranza Tel Aviv. Altrimenti, questa diventerà una sfida non solo per Israele, ma anche per gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e gli altri membri della NATO. Inoltre, la Turchia oggi è piuttosto vulnerabile dal punto di vista economico e la leggera crescita della sua economia del 4% quest’anno, a causa delle esportazioni, può rendere il paese sistematicamente dipendente dall’Occidente. Anche dopo il richiamo del suo ambasciatore da Tel Aviv, il presidente Erdogan non ha interrotto le relazioni diplomatiche con Israele, ha mantenuto i legami commerciali con loro a un livello minimo (incluso il transito del gas esportato dall’Azerbaigian e dall’Iraq attraverso il suo territorio) e ha incaricato il MIT di continuare i contatti con i colleghi israeliani.

“Fonti turche sottolineano che il MIT aveva precedentemente identificato la rete di agenti della stazione del Mossad in Turchia. Naturalmente, nessun controspionaggio o servizio di intelligence ha fretta di denunciare la rete di spionaggio identificata dell’intelligence straniera”, scrive il professore.

E poi continua: “Naturalmente ora è preferibile che la Turchia partecipi a fianco di Hamas nel quadro del fronte segreto, cioè del confronto tra i servizi segreti. Il MIT è uno dei servizi segreti di maggior successo in Medio Oriente e sul suo territorio conserva ogni opportunità per neutralizzare le attività sovversive degli israeliani”. Secondo il quotidiano turco Habertürk, il MIT ha avvertito la parte israeliana di gravi conseguenze se i membri di Hamas fossero perseguitati in Turchia.

A sua volta, il Ministro degli Interni turco, Ali Yerlikaya, nel cui dipartimento risiede la Direzione generale della sicurezza (controspionaggio), ha affermato che qualsiasi attacco da parte dell’intelligence israeliana contro i leader di Hamas in Turchia è inaccettabile; in un caso del genere Israele pagherà un “prezzo elevato”.

La Turchia non esclude la possibilità che presto ci saranno clamorose rivelazioni e detenzioni di agenti e funzionari dell’intelligence israeliani in Turchia. L’esperto del giornale Hürriyet Abdulkadir Selvi ritiene che probabilmente gli ufficiali dell’intelligence israeliana verranno arrestati nel prossimo futuro, sostenendo che nel 2022 “7 persone dell’intelligence israeliana sono state arrestate poste e si trovino in galere”. Pertanto Selvi aggiunge: «Non stupitevi se nei prossimi giorni sentirete che qualcuno dell’intelligence israeliana è stato incarcerato.»

Contrariamente agli avvertimenti turchi, la parte israeliana ha finora mantenuto un silenzio professionale e, a quanto pare, preferisce parlare con i fatti piuttosto che con la “diplomazia verbale”. La Turchia e Israele continuano il loro confronto spostando l’accento sul “fronte invisibile” dei servizi segreti.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

