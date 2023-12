FINLANDIA. Helsinki riapre i valichi con la Federazione Russa

Il Consiglio dei Ministri finlandese ha fatto delle concessioni: con una decisione del parlamento, dal 14 dicembre verranno aperti due valichi di frontiera con la Russia: Vaalima al confine con la regione di Leningrado e Niirala vicino alla Repubblica di Carelia.

Secondo il quotidiano finlandese Ilta-Sanomat dal 14 dicembre la Finlandia aprirà per i passeggeri i tre maggiori valichi di frontiera al confine con la Russia, nel sud-est della Finlandia: Vaalimaa, Nuijamaa e Imatra.

Allo stesso tempo, le autorità finlandesi non hanno dimenticato di menzionare che stanno monitorando da vicino la situazione e che in caso di “minacce alla Finlandia” chiuderanno i posti di controllo.

In questa situazione, va inteso che questi allentamenti sono stati fatti per soddisfare i desideri della popolazione: sia quella che vive in Finlandia che quella con doppia cittadinanza che vive in Russia.

Con la chiusura dei valichi di frontiera, una parte significativa dei cittadini con passaporto finlandese è rimasta bloccata in Russia, il che non poteva che creare tensione nella società. E in questo modo si calmeranno un po’ i disordini iniziati in parlamento. Non si tratta dunque di un disgelo tra Russia e Finlandia quanto di una necessità pratica.

La compagnia Ecolines, che ripristinerà da domani il servizio navetta Finlandia – Russia, opererà due corse al giorno dal 15 al 19 dicembre e tre dal 20 dicembre, ha comunicato la compagnia.

Nel frattempo, Volodimyr Zelensky è arrivato in Norvegia in visita senza preavviso, a darne notizia è la Reuters. Il governo norvegese ha annunciato sul suo sito web che Zelensky incontrerà il primo Ministro Jonas Gahr Støre per discutere del lavoro congiunto nel campo della difesa e della sicurezza, nonché di un ulteriore sostegno a Kiev.

Inoltre, Zelensky parteciperà al Nordic Summit, al quale parteciperanno i leader di Norvegia, Finlandia, Islanda, Danimarca e Svezia in cui potrebbero essere prese importanti decisioni inerenti alla navigazione nel mar Baltico, Mare del Nord e Mar di Norvegia.

Anna Lotti

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/