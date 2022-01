EGITTO. C130 USA per l’esercito di Al Sisi

L’amministrazione Biden ha approvato la possibile vendita di una dozzina di aerei C-130J Super Hercules e sistemi radar di difesa aerea all’Egitto.

I C-130J e le relative attrezzature che potrebbero essere venduti all’Egitto dovrebbero costare circa 2,2 miliardi di dollari, ha detto il Dipartimento di Stato in un comunicato in cui annuncia l’approvazione della Foreign Military Sale, e i sistemi radar e le relative attrezzature hanno un costo stimato di 355 milioni di dollari. Il dipartimento ha detto che la Defense Security Cooperation Agency ha notificato il Congresso della possibile vendita la scorsa settimana.

L’Egitto ha chiesto di acquistare 12 C-130J prodotti da Lockheed Martin, ciascuno con quattro motori turboelica Rolls-Royce AE 2100D, così come una dozzina di motori di ricambio; sistemi di navigazione GPS; transponder di identificazione; sistemi di allarme missilistico; sistemi di contromisure; e altro, riporta Defense News.

L’Egitto vuole comprare tre sistemi radar terrestri SPS-48, pezzi di ricambio, generatori di motori, ripetitori, radome e altre attrezzature, ha detto il Dipartimento di Stato. L3Harris Surveillance Systems di Van Nuys, California, sarebbe il principale contraente in questa vendita. Il Dipartimento di Stato ha detto che la vendita all’Egitto di questi aerei e attrezzature andrà a beneficio degli Stati Uniti aiutando un alleato chiave in Medio Oriente a migliorare la propria sicurezza, e lo aiuterà a rilevare meglio le minacce aeree. L’Egitto utilizza già i radar SPS-48, quindi il Dipartimento di Stato si aspetta che non avrà problemi ad adottare i nuovi radar nelle sue forze armate.

La vendita dei C-130J aiuterebbe l’Egitto a trasportare via aerea rifornimenti, attrezzature e persone per sostenere meglio le sue forze in missioni come la sicurezza delle frontiere e l’antiterrorismo, rispondere alle minacce alla sicurezza interna e fornire aiuti umanitari, ha aggiunto il dipartimento. I C-130 sarebbero anche utilizzati per il pattugliamento marittimo e le missioni di ricerca e salvataggio.

Tommaso Dal Passo