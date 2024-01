FILIPPINE. Manila fortifica le basi nel Mar Cinese Meridionale

Il generale Romeo Brawner, Capo di Stato Maggiore filippino, ha annunciato nuovi piani per massicce attività di costruzione in tutti i territori rivendicati dalle Filippine nel Mar Cinese Meridionale, una mossa che promette di intensificare le già calde tensioni con la Cina sui territori contesi.

Brawner ha fatto l’annuncio che riguarda nove “caratteristiche marine“ contese, subito dopo una conferenza di comando con il presidente filippino Ferdinand Marcos Jr presso il quartier generale delle forze armate delle Filippin a Camp Aguinaldo: «Vorremmo migliorarle tutte e nove, in particolare le isole che stiamo occupando», ha aggiunto, riferendosi all’isola di Thitu, la seconda più grande caratteristica terrestre delle Spratly, così come all’isola di Nanshan, la quarta più grande in zona, riporta AT.

Il piano filippino arriva dopo i precedenti annunci secondo cui Manila intende proseguire con il rafforzamento della sua posizione nel Second Thomas Shoal, zona contesa situata tra le Spratly e l’isola di Palawan, dove un piccolo distaccamento di marine filippini è di stanza in una nave incagliata: la Sierra Madre.

Le Filippine sostengono che ciò avviene in gran parte per scopi difensivi poiché i ricorrenti rivali, in particolare la Cina e, in misura minore, il Vietnam, sono stati impegnati in massicce attività di costruzione nell’area negli ultimi dieci anni.

L’establishment della difesa filippino vede i suoi nuovi piani di fortificazione come uno sforzo necessario per raggiungere i rivali e recuperare anni di passività strategica sotto la presidenza filocinese di Rodrigo Duterte.

Tuttavia, Manila rischia di provocare uno scontro con la Cina, che ha adottato un atteggiamento sempre più bellicoso in risposta al radicale riorientamento della politica estera filippina sotto l’amministrazione Marcos Jr.

L’establishment della difesa filippino, tuttavia, ha piani ancora più grandi per quest’anno. A dispetto della Cina, le forze armate di Manila sono pronte a fortificare la loro base militare di fatto sul Second Thomas Shoal, che è stato il luogo di molteplici scontri violenti tra le forze marittime filippine e cinesi negli ultimi mesi.

Anche se le Filippine ritengono che la propria azione sia necessaria per la difesa nazionale, ciò potrebbe comunque provocare rappresaglie aggressive da parte della Cina. Pechino non si oppone solo ai piani di costruzione filippini nell’area, ma anche alla politica estera complessiva dell’amministrazione Marcos Jr orientata verso gli Stati Uniti.

Le Filippine si sono rapidamente trasformate in un nuovo hub per importanti esercitazioni congiunte da parte delle potenze occidentali. L’anno scorso, Manila ha condotto le più grandi esercitazioni Balikatan mai realizzate, durante le quali Stati Uniti, Giappone, Australia e Filippine hanno simulato un potenziale conflitto con la Cina.

L’anno scorso si sono svolte anche le esercitazioni annuali Kamandag, alle quali ben 2.749 soldati partecipanti provenienti da Filippine, Stati Uniti, Regno Unito, Giappone e Corea del Sud hanno condotto esercitazioni anfibie e navali, per dare un messaggio indiretto alla Cina.

Si sono poi aperti i primi pattugliamenti aerei filippino-americani nel Mar Cinese Meridionale e con le prime esercitazioni navali di Filippine, Stati Uniti, Australia e Giappone nelle aree contese.

Le Filippine stanno anche esplorando un nuovo accordo in stile Visiting Forces Agreement con Giappone e Francia, coordinando al contempo un’alleanza trilaterale emergente Giappone-Filippine-Usa, nota come Japhus.

Forse la preoccupazione più grande per la Cina è l’espansione dell’accordo di cooperazione rafforzata di difesa filippino-americana; Edca, che garantirà al Pentagono l’accesso alle strutture militari filippine più settentrionali al confine con Taiwan.

I due alleati stanno inoltre aggiornando rapidamente tutta una serie di strutture militari vicino al Mar Cinese Meridionale, espandendo così notevolmente la presenza avanzata degli States nell’area.

Il risultato di tutto ciò è una nuova dinamica pericolosa e instabile, in base alla quale gli sforzi delle Filippine per rafforzare la propria posizione e difendere i propri diritti sovrani stanno rafforzando i timori della Cina di accerchiamento da parte di una rete di alleati guidata dagli Stati Uniti.

Luigi Medici

