COREA DEL SUD. Seul rinforza l’asse difensivo con Abu Dhabi

Gli Emirati Arabi Uniti compreranno il sistema missilistico terra-aria Cheongung-II M-SAM sudcoreano, prodotto dalle aziende sudcoreane LIG Nex1, Hanwha Systems e Hanwha Defense, per 4 trilioni di won.

I due paesi si sono scambiati i contratti preliminari il 16 gennaio alla presenza del presidente sudcoreano Moon Jae-in e del primo Ministro e vicepresidente degli Eau, lo sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

Il sistema è progettato per combattere i missili balistici ad altitudini inferiori ai 40 chilometri. I due paesi hanno anche firmato memorandum d’intesa sulla condivisione di tecnologie di difesa.

Nel 2009, la Corea del Sud e gli Emirati Arabi Uniti hanno firmato un accordo in base al quale Seoul avrebbe venduto agli Emirati reattori nucleari al prezzo di 18,6 miliardi di dollari. L’offerta sudcoreana ha battuto le offerte dei rivali francesi e statunitensi.

Nel 2011, la Corea del Sud ha schierato l’unità Ahk (“Fratellanza”) negli Emirati Arabi Uniti, composta da circa 150 uomini dell’esercito e delle forze speciali della marina. Il loro dispiegamento è stato approvato dopo un voto legislativo nel 2010, ma l’accordo per assistere gli Eau in combattimento non ha superato l’Assemblea Nazionale, pur essendo un trattato di difesa de facto.

L’accordo del 2009 è stato intrapreso sotto il presidente conservatore Lee Myung-bak come parte della sua cosiddetta “Diplomazia energetica”. Allora come oggi, gli Emirati Arabi Uniti sono uno dei principali fornitori di petrolio greggio alla Corea del Sud, un importatore netto di energia. L’accordo sarebbe stato seguito dal suo successore, Park Geun-hye, che è entrato in carica nel 2013.

Il liberale Moon, che è entrato in carica dopo il rovesciamento di Park nel 2017, ha giurato di eliminare i “mali profondi” delle passate amministrazioni conservatrici di Seul.

All’epoca, Moon aveva detto avrebbe rivisto gli accordi “non autorizzati” o “illeciti” con gli Emirati Arabi che avrebbero potuto mettere in pericolo la sicurezza o la vita dei sudcoreani. Come parte di questo, è stata condotta un’indagine giudiziaria e una task force di sicurezza negli Emirati Arabi Uniti è stata, secondo quanto riferito, disattivata. Queste mosse dell’amministrazione Moon non sono state accolte con favore dagli Emirati Arabi Uniti, che hanno fatto pressione sulle aziende sudcoreane SK e GS, entrambe impegnate in progetti negli Emirati, e anche un’ombra era stata gettata sull’accordo della centrale nucleare.

È seguita una raffica di diplomazia. In modo imbarazzante, una serie di accuse sono state sollevate dai legislatori durante una visita del 2018 a Seoul del principe ereditario degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed al-Nahyan, Khaldoon Khalifa Al Mubarak.

Tuttavia, i disaccordi sono stati apparentemente ricuciti dopo le missioni diplomatiche di risoluzione dei problemi intraprese da Im Jong-seok, uno stretto aiutante di Moon, nel 2018.

L’unità Ahk è rimasta negli Emirati Arabi Uniti e le relazioni tra gli stabilimenti di difesa dei due paesi continuano a fiorire. Moon, che è entrato in carica nel 2017 e lascia l’incarico la prossima primavera, ha supervisionato una massiccia espansione delle vendite di armi all’estero della Corea del Sud. Seul è stata il 9° esportatore mondiale di armi tra il 2016 e il 2020, rappresentando il 2,7% del mercato globale.

Questa cifra segna un aumento del 210% rispetto al periodo 2011-2015, secondo lo Stockholm International Peace Research Institute, Sipri nel suo Trends in International Arms Transfers 2020.

