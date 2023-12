Graziella Giangiulio, condirettrice di AGCNEWS, traccia su beconomytv, uno scenario di instabilità globale per questo 2024 alimentata dai due conflitti che ci vedono coinvolti nonostante tutto: la guerra in Ucraina che oramai è costretta a difendersi da una Russia che attende solo di vederla capitolare e il conflitto tra Israele e Hamas che sta infiammando il Medio Oriente con prospettive tutt’altro che rassicuranti anche per l’Occidente.