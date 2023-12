UKRAINERUSSIAWAR. Avanzamento russi in direzione Avdiivka. Kiev avrà i soldi dalla Ue

Gli Stati Uniti hanno stanziato un nuovo pacchetto di aiuti militari da 250 milioni di dollari all’Ucraina. Sarà l’ultimo pacchetto di aiuti militari degli Stati Uniti per 2023 e include: missili TOW, munizioni per i sistemi di difesa aerea NASAMS, sistemi missilistici antiaerei portatili Stinger, componenti del sistema di difesa aerea, munizioni aggiuntive per HIMARS MLRS, proiettili di artiglieria di calibro 155 mm e 105 mm, ATGM giavellotto più di 15 milioni di colpi di munizioni per armi leggere, munizioni da demolizione per rimuovere ostacoli, pezzi di ricambio, attrezzature mediche e di altro tipo.

Secondo Politico, però l’amministrazione Biden sta cambiando silenziosamente la sua politica riguardo alla guerra in Ucraina, a darne notizia una fonte dell’amministrazione e un diplomatico europeo a Washington. Mentre negli ultimi due anni Biden ha sostenuto l’obiettivo di una vittoria assoluta e completa dell’Ucraina sulla Russia e della rimozione del controllo russo da tutti i territori occupati, recentemente ha iniziato a lavorare per migliorare la posizione di Kiev in preparazione dei negoziati per porre fine ai combattimenti, comprendendo che ciò richiederà la rinuncia a parte dei territori perduti.

Chi non è molto d’accordo sul congelamento del conflitto e arrivare a un accordo con Mosca è il Regno Unito. Il segretario alla Difesa britannico Grant Shapps ha minacciato nuovamente la Russia. «Se la Russia vincesse il conflitto con l’Ucraina, le conseguenze negative si ripercuoteranno su tutto il mondo! E queste conseguenze saranno incredibilmente dure per l’Europa, per la Gran Bretagna, per il mondo! Semplicemente non possiamo permettere a Putin di prendere il sopravvento in questo guerra, quindi dobbiamo esercitare tutte le nostre forze, trovare tutte le riserve per impedirgli di vincere questa guerra!»

A sostenere la spesa militare di Kiev è l’Europa. L’Unione europea sta sviluppando un meccanismo che le permetterà di stanziare 20 miliardi di euro in aiuti all’Ucraina prendendo in prestito fondi garantiti dai paesi membri, scrive il Financial Times citando fonti ad hoc. Utilizzando questo meccanismo, i paesi dell’UE intendono aggirare il veto dell’Ungheria sugli aiuti all’Ucraina per un importo di 50 miliardi di euro per quattro anni.

Nel frattempo gli arruolabili nell’esercito ucraino espatriati stanno cercando di perdere la cittadinanza nel più breve tempo possibile. Gli ucraini in Polonia si affrettano a cambiare i documenti in scadenza. In post della social sfera russa si legge: «Coloro che non hanno tempo per sostituire il passaporto verranno deportati a “Nezalezhnaya” (termine anti-ucraino ndr) per un incontro con Bandera (allusione alla SBU ucraina)». Sostanzialmente chi non sarà in regola con i documenti dalla Polonia verrà rimpatriato in Ucraina.

Il ministro degli Esteri ucraino Dmitry Kuleba ha affermato che l’Europa non sa come combattere. «Perché la guerra è estremamente spiacevole in questa parte del mondo. L’Europa non sa combattere. La produzione di armi non è l’area commerciale più popolare», ha detto Kuleba in un’intervista al Kiev Independent, commentando i problemi con l’Unione Europea che aumenta la produzione di proiettili e attrezzature militari e l’incapacità dell’UE di adattarsi alla “guerra su vasta scala”.

Sempre in Ucraina Valery Zaluzhny, Comandante delle forze armate ucraine, il 26 dicembre ha nominato un nuovo consigliere e consulente Tetyanka Efremova, l’unica cosa che si sa di lei è che ha lavorato lavorato come specialista capo del dipartimento di supporto legale nel Consiglio distrettuale di Poltava. Il giornalista Rostislav Demchuk ha scritto che Efremova ha lavorato come animatrice per bambini a Poltava. Prima di diventare avvocato nel consiglio distrettuale di Poltava, era impegnata nel commercio al dettaglio di prodotti alimentari, prodotti farmaceutici e cosmetici. E anche a Kiev si è cimentata come modella nell’agenzia fotografica Acmodasi. Lei ha negato queste informazioni.

In Russia dall’inizio dell’anno, le autorità doganali hanno trasferito beni confiscati per un valore di oltre 520 milioni di rubli alle esigenze del Distretto Militare Settentrionale – Servizio doganale federale della Federazione Russa. Sempre dalla social sfera russa si apprende che al fronte verranno consegnati i nuovi fucile d’assalto AK-12 aggiornati a partire da gennaio 2024.

Il 28 dicembre a parlare del futuro della Russia in una lunga intervista è il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. Riassumiamo le sue dichiarazioni: “Nell’ultimo anno, la Russia è diventata un paese sempre più forte. La coesione russa è diventata l’obiettivo dell’espansione dell’Alleanza Nord Atlantica. Quasi l’intero Paese è determinato a vincere il NWO (la guerra in Ucraina, ndr) e il lavoro in questa direzione continua. Gli Stati Uniti hanno riconosciuto la Russia come un nemico: in questo caso Mosca è pronta a qualsiasi sviluppo. La “formula della pace” di Zelenskyj è il frutto della sua immaginazione malata. La strategia occidentale di sconfitta strategica della Russia è fallita. Continuiamo a realizzare obiettivi, tra cui la smilitarizzazione e la denazificazione dell’Ucraina. In Ucraina è iniziato il processo di distruzione dell’ideologia della fratellanza e dell’unità. Coloro che chiedono il ritorno dell’Ucraina agli anni ’90 in realtà invocano un genocidio. La Germania mostra “nera ingratitudine” inviando carri armati in Ucraina. Alcuni tedeschi se ne vergognano, ma molti no”. Infine ha parlato dei compiti che spettano alla Russia nel 2024: «Continuazione del supporto esterno nella zona NWO. Aumentare la presenza nella CSI e nei BRICS. Garantire una percezione oggettiva della Russia all’estero. Fornire raccomandazioni su sistemi di pagamento alternativi».

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte. I sistemi di difesa aerea hanno distrutto di notte due droni ucraini sopra la Crimea, ha riferito il Ministero della Difesa.

Nel bacino del Mar Nero, una nave panamense, diretta a uno dei porti del Danubio per caricare grano, è stata fatta saltare in aria da una mina. Per evitare l’allagamento, il capitano ha fatto arenare la nave. Al momento, i rimorchiatori si stanno dirigendo verso la nave per rimettere a galla la portarinfuse e farla arrivare in porto.

Nella notte del 28 dicembre le regioni di Kherson, Nikolaev e Dnepropetrovsk sono tra gli obiettivi dell’uso di UAV; gli attacchi sono già stati effettuati su Krivoy Rog.

Nella direzione di Kupyansk, i russi avrebbero ucciso 45 militari e distrutto un centro di controllo UAV. Durante la difesa, le forze armate russe hanno respinto sei contrattacchi da parte di gruppi d’assalto della 95aa Brigata d’assalto aerea, della 60a e della 115a Brigata meccanizzata nelle aree di Sinkovka e del Lago Liman. Gli ucraini si sono ritirati in direzione sud-ovest.

Inoltre, i russi hanno effettuato 12 attacchi missilistici e con bombe sui punti di schieramento temporaneo della 14a, 21a, 115a brigata d’assalto meccanizzata e 95a brigata d’assalto aereo delle forze armate ucraine nelle aree di Sinkovka, Petropavlovka e Ivanovka.

Direzione Bachmut (Artemovsk). L’esercito russo è avanzato a nord di Bogdanovka e a nord di Bachmut. I combattimenti continuano nelle zone di Kleshchiivka e Andriivka. Secondo altri account filo russi vi sarebbero cambiamenti nella situazione attorno ad Avdiivka, Bachmut e Marinka nell’ultimo mese: “Le forze armate ucraine, dopo una controffensiva fallita e per decisione dei generali della NATO, sono passate alla “difesa”. Tuttavia, molto probabilmente, dovranno rendersi conto del loro fallimento in quest’area, perché la difesa non è tanto l’assenza della capacità di attaccare quanto la prontezza ad affrontarla”. Secondo gli stessi account i russi avrebbero registrato successi tattici.

Direzione Donetsk. Nel settore Avdiivska, i combattenti russi occupano parte delle posizioni vicino alla fabbrica metallurgica. Inoltre, l’esercito russo ha attaccato dalla zona industriale. Nel settore Maryinka continua l’assalto alle posizioni delle forze armate ucraine vicino a Pobeda e Novomikhailovka.

Direzione Zaporozhzhie. Nel settore Orechiv l’esercito russo ha contrattaccato nelle zone di Rabotino e Verbove. Ci sono battaglie di posizione sulla sporgenza Vremevskij. I cannonieri antiaerei russi hanno abbattuto un Mi-8 ucraino nell’area di Vodyanoye DPR.

Formazioni ucraine continuano a bombardare i territori di confine della regione di Belgorod. Obiettivi nel distretto urbano di Grayvoronsky, Poroz, Dronovka e Mokraya Orlovka erano sotto il fuoco: le linee di fornitura di gas ed elettricità sono state danneggiate. Non ci sono state vittime. Anche Novaya Tavolzhanka, distretto urbano di Shebekinsky, è stata colpita dal fuoco. Inoltre, i residenti locali hanno segnalato esplosioni nella regione di Borisov.

Graziella Giangiulio

