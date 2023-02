COREA DEL SUD. L’alleanza Seul – Washington è di acciaio

Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin ha dichiarato che gli Stati Uniti aumenteranno il dispiegamento di armi avanzate, aerei da combattimento e bombardieri, nella penisola coreana mentre rafforzano l’addestramento congiunto e la pianificazione operativa con la Corea del Sud in risposta a una crescente minaccia nucleare nordcoreana.

Austin ha fatto i commenti a Seul dopo che lui e il ministro della Difesa sudcoreano Lee Jong-Sup hanno concordato di espandere ulteriormente le loro esercitazioni militari combinate, inclusa una ripresa delle dimostrazioni di fuoco vivo, e continuare un dispiegamento «tempestivo e coordinato» di risorse strategiche statunitensi al regione, secondo i loro uffici, riporta AP.

Austin e Lee hanno anche discusso dei preparativi per un’esercitazione a febbraio volta ad affinare la loro risposta nel caos in cui la Corea del Nord usasse armi nucleari.

Il viaggio di Austin arriva mentre la Corea del Sud cerca maggiori garanzie che gli Stati Uniti utilizzeranno rapidamente e con decisione le proprie capacità nucleari per proteggere il proprio alleato di fronte a un attacco nucleare nordcoreano.

I nervosismi per la sicurezza della Corea del Sud sono aumentati da quando la Corea del Nord ha testato dozzine di missili nel 2022, compresi quelli potenzialmente con capacità nucleare progettati per colpire obiettivi nella Corea del Sud e negli Stati Uniti continentali. La Corea del Sud e gli Stati Uniti hanno anche rafforzato la loro cooperazione in materia di sicurezza con il Giappone, che negli ultimi mesi ha incluso esercitazioni di difesa missilistica trilaterale e di guerra antisommergibile durante la provocatoria corsa ai test sulle armi nordcoreane.

In una conferenza stampa congiunta dopo il loro incontro, Austin e Lee hanno affermato di essere d’accordo sul fatto che la ripresa delle esercitazioni militari su larga scala da parte dei loro paesi lo scorso anno, inclusa un’esercitazione aerea che coinvolge bombardieri strategici statunitensi a novembre, ha dimostrato efficacemente le loro capacità combinate di scoraggiare l’aggressione nordcoreana.

Gli alleati avevano ridimensionato la loro formazione negli ultimi anni per creare spazio per la diplomazia con la Corea del Nord durante l’amministrazione Trump e a causa della pandemia di Covid 19.

«Abbiamo schierato velivoli di quinta generazione, F-22 e F-35, abbiamo schierato un gruppo di attacco di portaerei per visitare la penisola, puoi cercare più di quel tipo di attività in futuro», ha detto Austin. Ha poi detto che l’impegno degli Stati Uniti a proteggere i suoi alleati con la sua gamma completa di capacità militari, comprese quelle nucleari, rimane “di acciaio”.

I test missilistici intensificati della Corea del Nord sono stati punteggiati da minacce di utilizzare preventivamente le sue armi nucleari in un’ampia gamma di scenari in cui percepisce la sua leadership come minacciata, inclusi scontri convenzionali o situazioni non di guerra.

Le tensioni potrebbero aumentare ulteriormente nei prossimi mesi con il leader nordcoreano Kim Jong Un che raddoppia le sue ambizioni nucleari.

Tommaso Dal Passo