BRICS. Manovre navali in Sudafrica nell’anniversario dell’invasione ucraina

Il Sudafrica ha confermato i piani per condurre esercitazioni navali congiunte con le marine associate ai Brics, la Russia e la Cina al largo delle sue coste questo mese, dal 17 al 27 febbraio, in prossimità del primo anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina il 24 febbraio.

Le manovre dovrebbero portare maggiore attenzione al rafforzamento delle relazioni tra i paesi asiatici con il Sudafrica, la voce principale nel continente africano e uno dei numerosi paesi africani che si sono astenuti in un voto delle Nazioni Unite lo scorso anno che ha condannato l’invasione della Russia, riporta MercoPress.

L’esercitazione navale multinazionale, chiamata “Operazione Mosi”, che significa fumo in tswana – una delle 11 lingue ufficiali del Sudafrica – si terrà durante le ultime due settimane di febbraio, al largo della costa orientale del Sudafrica, vicino alle città di Durban e Richards Bay.

Il governo sudafricano si era rifiutato di condannare l’aggressione della Russia in Ucraina lo scorso anno, affermando di avere una posizione neutrale nei confronti dell’Ucraina e chiedendo dialogo e diplomazia. Tuttavia, le imminenti esercitazioni navali hanno portato il principale partito di opposizione ad incolpare il governo per essersi schierato con la Russia. In particolare, l’annuncio delle esercitazioni navali è arrivato prima della visita del ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in Sud Africa per tenere colloqui con il suo omologo Naledi Pandor, che ha difeso con forza la decisione del paese di unirsi a Russia e Cina nelle esercitazioni.

«Tutti i paesi conducono esercitazioni militari con amici in tutto il mondo, quindi non dovrebbe esserci alcun obbligo su nessun paese a non condurle con altri partner. Fa parte di un corso naturale delle relazioni tra i paesi», ha detto Pandor in un briefing congiunto con i media insieme al suo omologo russo in visita Sergey Lavrov.

Ha detto che le nazioni africane dovevano resistere all’essere tenute a un doppio standard da altri paesi che dicono «quello che faccio va bene per me, ma non puoi farlo perché sei un paese in via di sviluppo o sei l’Africa». Ha aggiunto «questo è un abuso della pratica internazionale».

Le forze di difesa nazionali sudafricane (SANDF) hanno affermato in un comunicato che «come mezzo per rafforzare le già fiorenti relazioni tra Sudafrica, Russia e Cina, un’esercitazione marittima multinazionale tra questi tre paesi si svolgerà a Durban e Richards Bay nel KwaZulu -Provincia di Natal dal 17 al 27 febbraio». Il Sudafrica, membro del gruppo Brics insieme a Russia, Brasile, India e Cina, ha assunto una posizione neutrale sulla guerra in Ucraina, attirando le critiche di alcuni paesi occidentali. Si è inoltre astenuto dal voto sulla questione alle Nazioni Unite.

Il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, poco dopo il vertice Russia-Africa del 2019 a Sochi, ha affermato che gli investimenti di Russia e Cina nel continente africano sono un cambiamento rispetto alle potenze coloniali estrattive e sfruttatrici dell’Occidente.

L’anno scorso, durante il 14esimo vertice del blocco Brics, Ramaphosa ha affermato che nel 2021 il 17% delle esportazioni del Sudafrica è andato ai paesi Brics e che anche oltre il 29% delle importazioni totali proveniva da loro.

«Questi paesi sono quindi partner commerciali significativi e il valore di questo commercio continua a crescere… Il commercio totale sudafricano con altri paesi Brics ha raggiunto i 702 miliardi di rand nel 2021, rispetto ai 487 miliardi di rand nel 2017», ha affermato.

Ad oggi, i Brics rappresentano collettivamente circa il 26% dell’area geografica mondiale e ospitano 2,88 miliardi di persone, circa il 42% della popolazione mondiale. Quest’anno, sotto la presidenza del Sudafrica, il blocco prenderà in considerazione l’aggiunta di altri membri che hanno presentato domanda di adesione e hanno espresso interesse ad aderire.

Algeria, Argentina e Iran hanno già chiesto di aderire ai Brics, mentre Arabia Saudita, Turchia ed Egitto hanno annunciato il loro interesse a diventare membri del blocco.

