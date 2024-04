COREA DEL NORD. Primo vertice sino-nordcoreano postpandemico

Il presidente dell’Assemblea nazionale del popolo cinese, Zhao Leji, ha incontrato Choe Ryong-hae, presidente del comitato permanente dell’Assemblea popolare suprema e vicepresidente della Commissione per gli affari di stato, per discutere le modalità per sviluppare ulteriormente i legami bilaterali, hanno detto il 12 aprile i media statali di Pyongyang.

Il viaggio del funzionario n. 3 del Partito comunista cinese è avvenuto nel momento in cui i due Paesi celebrano il 75° anniversario dell’instaurazione delle loro relazioni diplomatiche, riporta Yonhap.

I due “hanno discusso le questioni relative alla promozione positiva dello scambio e della cooperazione in tutti i campi, compresa la politica, l’economia e la cultura… e sviluppando così ulteriormente le tradizionali” relazioni bilaterali, riporta Kcna, il giorno dopo l’arrivo di Zhao a Pyongyang per i suoi tre incontri. gita di un giorno per partecipare alla cerimonia di apertura dell'”Anno amichevole tra Corea del Nord e Cina”.

Hanno anche scambiato opinioni sulla cooperazione bilaterale, nonché su questioni regionali e internazionali di reciproco interesse, ha affermato la Kcna, senza però approfondire.

Zhao, presidente del Congresso nazionale del popolo cinese, ha affermato che Pechino spera di rafforzare gli scambi ad alto livello e di approfondire la cooperazione reciproca con la Corea del Nord in occasione dell’anno dell’amicizia, secondo il ministero degli Esteri cinese.

Hanno inoltre firmato documenti di cooperazione in settori quali la rinuncia reciproca ai visti diplomatici, gli sdoganamenti e le misure di quarantena.

Zhao è il primo funzionario cinese di alto rango a visitare la Corea del Nord dallo scoppio della pandemia di Covid-19 all’inizio del 2020.

Sembra che la Corea del Nord stia intensificando gli scambi ad alto livello con Pechino, così come ha ampliato le sue relazioni con la Russia, compresa la cooperazione militare.

Il ministero dell’Unificazione di Seul ha affermato giovedì che il viaggio di Zhao a Pyongyang potrebbe portare a una piena ripresa delle relazioni bilaterali tra le due nazioni. Gli osservatori vedono la possibilità che il leader nordcoreano Kim Jong-un visiti la Cina entro la fine dell’anno per un possibile vertice con il presidente cinese Xi Jinping.

La Corea del Nord ha iniziato a riprendere gli scambi con la Cina, suo alleato di lunga data e maggiore benefattore economico, in modo limitato dopo aver aperto parzialmente il suo confine nell’agosto dello scorso anno a seguito della stretta chiusura delle frontiere causate dal Covid-19.

Luigi Medici

