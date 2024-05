COREA DEL NORD. Non tutto è rose e fiori tra Pechino e Pyongyang

L’attacco verbale della Corea del Nord alla Cina questa settimana ha sottolineato come Pechino e Pyongyang non siano del tutto d’accordo sull’arsenale di armi nucleari di quest’ultima, nonostante i legami sempre più stretti in altre aree.

Lunedì scorso la Corea del Nord ha condannato Cina, Giappone e Corea del Sud per aver discusso della denuclearizzazione della penisola, definendo la loro dichiarazione congiunta dopo il vertice di Seul una “grave provocazione politica” che viola la sua sovranità, riporta Reuters.

Anche se Pechino ha contribuito a smorzare i toni della dichiarazione, sostenendo che si menzionasse la penisola piuttosto che il Nord nello specifico, ciò è stato sufficiente per irritare il suo vicino.

Nelle loro osservazioni, le tre nazioni hanno ribadito le posizioni sulla pace e stabilità regionale e sulla denuclearizzazione della penisola coreana ma, a differenza delle ultime dichiarazioni del genere nel 2019 e in precedenza, non si sono impegnate a perseguire la denuclearizzazione.

Da quando i colloqui internazionali con gli Stati Uniti e altri paesi si sono interrotti nel 2019, la Corea del Nord si è mossa per rifiutare l’idea di rinunciare alle sue armi nucleari.

Interrogato sulle critiche nordcoreane durante una conferenza stampa martedì, il portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning ha detto che “la posizione di base della Cina sulla questione della penisola coreana rimane invariata”, ma non ha menzionato la denuclearizzazione.

Un funzionario del ministero degli Esteri sudcoreano ha affermato che ci sono differenze significative di opinione sulla questione nordcoreana tra i tre paesi presenti al vertice, aggiungendo che la Cina non usa il termine “denuclearizzazione” dallo scorso anno.

“Considerando l’attuale situazione geopolitica, penso che sarebbe difficile convincere la Cina ad accettare qualcosa di simile agli accordi precedenti sulla questione”, ha detto il funzionario in un briefing.

Ma i colloqui hanno suggerito che, nonostante il linguaggio più debole, la posizione fondamentale della Cina sulla denuclearizzazione non è cambiata, ha aggiunto il funzionario, definendo “significativo” l’uso formale del termine nella dichiarazione.

La Cina è l’unico alleato militare della Corea del Nord e di gran lunga il suo principale partner commerciale. Il fallito lancio di un satellite spia da parte della Corea del Nord poche ore dopo il vertice di Seul non è stato una coincidenza e dovrebbe essere visto come parte del suo messaggio alla Cina; le azioni del Nord hanno dimostrato che i suoi legami con la Cina non erano così caldi come potrebbe sembrare dall’esterno.

Ora che Pyongyang ha rafforzato i legami con la Russia, probabilmente ritiene di avere una maggiore influenza nelle relazioni con la Cina e di potersi permettere di essere meno deferente nei suoi confronti.

La Cina ha alcune riserve sull’approfondimento della cooperazione militare del Nord con la Russia, che potrebbe minare il quasi monopolio di influenza di Pechino su Pyongyang.

La Cina è anche attenta a non creare la percezione di un’alleanza di fatto tra Pechino, Mosca e Pyongyang che potrebbe ostacolare la cooperazione pratica con le principali nazioni occidentali.

Ma le critiche del Nord non indicano necessariamente crescenti problemi nei suoi legami con la Cina: “Le relazioni bilaterali Cina-Corea del Nord sembrano muoversi ad un ritmo graduale e stabile verso una maggiore cooperazione”, prosegue Reuters.

Luigi Medici

