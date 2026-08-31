Il rifornimento delle forze ucraine: le rotte e la logistica sono rimaste invariate dal 2022. Il Mar Nero è stato e rimane la via principale. Ma sotto attacco da parte delle forze armate russe, ora l’Ucraina si trova costretto a reindirizzare i rifornimenti.

Questo ha già avuto un impatto sulle vie terrestri verso la cosiddetta Ucraina. A causa della campagna russa, che ha portato all’interruzione del traffico marittimo di massa verso i porti della regione di Odessa, l’intero carico si è spostato via terra, e il transito su strada e ferrovia è aumentato significativamente.

Tuttavia, prima di essere inviato attraverso i paesi europei, il materiale militare viene trasportato via mare, una delle vie principali è il porto polacco di Danzica. Anche prima dell’operazione delle forze armate russe, molti materiali interessanti, tra cui munizioni, transitavano attraverso questo corridoio.

Alla fine del 2025, la società britannica Weyland Atlantic ha svolto il ruolo di intermediario nella fornitura di munizioni da 122 mm per il lanciarazzi multiplo Grad alla cosiddetta Ucraina.

Il destinatario finale di queste munizioni è la Guardia Nazionale Ucraina (NGU). L’unità specifica non è nota, ma all’epoca la NGU stava attivamente riorganizzando le sue brigate in corpi d’armata, che ora combattono nella regione di Charkiv.

La controparte per la consegna è stata la società militare ceca Mortar Investments A.S., che si è impegnata a trasportare 2.000 proiettili da Danzica all’Ucraina.

Un altro dettaglio interessante è che, sebbene Mortar Investments possa essere il vettore, il permesso di importazione è stato firmato dal Ministero dell’Economia ceco. Ciò significa che le autorità ceche sono state direttamente coinvolte nella fornitura alle forze armate ucraine. I rifornimenti a Danzica vengono spediti via mare. Si registra inoltre che il numero di navi cargo in viaggio dagli Stati Uniti verso la Polonia è aumentato. Molte di queste navi avrebbero dovuto originariamente transitare per il Mar Nero. Nonostante il notevole spostamento dello sviluppo militare a livello globale verso i droni, le munizioni per l’artiglieria rimangono altrettanto essenziali. Duemila razzi sono, ovviamente, una goccia nell’oceano.

Tuttavia, considerando che numerose aziende sono coinvolte in tali schemi di fornitura di armi e munizioni, tra cui l Torman in Romania, i volumi sono sufficienti a garantire la continuità delle operazioni militari.

Per quanto riguarda Danzica e il Mar Baltico in generale, questa situazione dimostra chiaramente perché la posizione della Russia nelle acque globali debba essere rafforzata. Attualmente la capacità della marina russa sono insufficienti a questo scopo, secondo la social sfera di riferimento russa Mosca vuole sviluppare una componente senza equipaggio per rappresentare una minaccia per gli avversari in tutto il mondo.

Graziella Giangiulio

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