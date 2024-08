CINA. Sullivan a Pechino: secondo incontro Biden Xi?

Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan è atterrato a Pechino martedì 27 agosto per una visita di tre giorni.

La sua visita in Cina è la prima di un consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca in otto anni ed è considerata come un modo per gettare le basi per un altro vertice tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la sua controparte cinese Xi Jinping, riporta Scmp.

Confermando l’arrivo di Sullivan, l’emittente statale Cctv ha affermato che la sua visita è stata una “mossa importante” per implementare il consenso raggiunto tra i due leader durante il loro incontro a San Francisco a novembre.

È stato ricevuto all’aeroporto di Pechino da Yang Tao, direttore generale del dipartimento per gli affari nordamericani e oceanici del ministero degli Esteri cinese, e dall’ambasciatore statunitense in Cina Nicholas Burns.

Yang ha parlato brevemente con Sullivan dopo lo sbarco, come mostra un video pubblicato su Weibo. Sullivan terrà dei colloqui con Wang Yi, durante il suo viaggio, il quinto incontro tra i due dall’anno scorso.

Si prevede che discuteranno di molteplici questioni bilaterali da Taiwan al Mar Cinese Meridionale, così come della crisi del fentanyl negli Stati Uniti. Si pensa che i due tratteranno anche della guerra in Ucraina e del sostegno, sempre negato, d Pechino a Mosca.

Il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti John Kirby ha affermato il 27 agosto che i colloqui tra i due funzionari sono stati di grande valore nella gestione delle relazioni bilaterali: ”Questo viaggio segna il quinto incontro tra Wang e Sullivan. Il canale tra il consigliere per la sicurezza nazionale e il Ministro ha svolto un ruolo importante nella gestione responsabile della competizione e della tensione tra i nostri due paesi”, ha affermato Kirby.

Il ministero degli Esteri cinese ha affermato che Wang avrebbe dovuto sollevare la questione di ciò che la Cina ritiene “misure arbitrarie” dell’America. Washington ha imposto tariffe, controlli sulle esportazioni e sanzioni unilaterali su varie aziende e prodotti cinesi, prendendo di mira lo sviluppo hi-tech della Cina e la presunta “sovracapacità” nella produzione.

Il 23 agosto, gli Stati Uniti hanno anche sanzionato decine di entità e individui cinesi per i loro presunti ruoli nel “rafforzamento” della guerra della Russia in Ucraina.

All’arrivo di Sullivan, l’inviato speciale della Cina per gli affari eurasiatici Li Hui ha affermato che le sanzioni alle entità cinesi per la guerra in Ucraina erano “illegali e unilaterali” e “non basate sui fatti”, non facendo diretto riferimento agli Usa, riporta Reuters.

Li, che ha appena completato il suo quarto Tour della Pace in alcune nazioni del Sud del mondo, ha svolto il ruolo di inviato di pace della Cina per la guerra in Ucraina, con Pechino che ha recentemente intensificato gli sforzi per promuovere un consenso in sei punti con il Brasile.

La visita di Sullivan avviene anche mentre Cina e Filippine, un alleato del trattato degli Stati Uniti, continuano a scontrarsi per il territorio conteso nel Mar Cinese Meridionale.

Il 27 gennaio, la Guardia costiera cinese ha dichiarato che due navi filippine si sono “intromesse” nelle sue acque al largo di Sabina Shoal, un terzo scontro tra le due parti in una settimana e un giorno dopo un’altra collisione vicino allo stesso banco di sabbia.

Una collisione simile si era verificata anche il 19 agosto, spingendo gli Stati Uniti a condannare le “manovre sconsiderate” della Cina e a riaffermare il proprio impegno a difendere il proprio alleato se attaccato nelle acque contese.

La visita di Sullivan in Cina avviene anche nel pieno della campagna elettorale statunitense, con i sondaggi che mostrano un testa a testa tra Kamala Harris e Donald Trump.

Anche se l’Amministrazione Biden ha affermato che il viaggio di Sullivan non dovrebbe essere legato “troppo strettamente” alle elezioni, resta il fatto che le elezioni di novembre saranno uno dei temi più importanti all’ordine del giorno dell’incontro.

È probabile che venga discusso anche un altro incontro tra Biden e Xi, poiché molti ipotizzano che Biden potrebbe visitare la Cina prima di dimettersi a gennaio. Rimane l’unico presidente degli Stati Uniti da decenni a non visitare la Cina durante il suo mandato.

Lucia Giannini