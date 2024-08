IRAN. Teheran non teme la pressione cinese sul Medio Oriente

La Cina si sta descrivendo come il pacificatore del Medio Oriente. Le sue precedenti esperienza dilomrich nell’area sono state positive, come la pace fatta tra Arabia Saudita e Iran , ad esempio. Ora la sua presenza nell’area di sta scontrando con le diverse sfaccettature del conflitto arabo israeliano, e con i diversi attori geopolitici che ci sono dietro, come l’Iran.

La Cina è il più grande partner commerciale dell’Iran, rappresenta un terzo del commercio iraniano; è uno dei pochi paesi che continuano ad acquistare petrolio iraniano nonostante le sanzioni americane, importando il 90% del greggio iraniano, quindi Pechino ha delle leve notevoli su Teheran. Inoltre fanno parte di di verse enti internazionali come Brics e Sco, riporta AT.

Prima della crisi del Mar Rosso, un terzo del commercio marittimo globale e il 40% del commercio tra Europa e Asia passavano attraverso lo stretto di Bab al-Mandab. Sebbene le spedizioni cinesi non siano state toccate dalla crisi, il commercio cinese ha subito un colpo. I rappresentanti delle aziende di Shanghai si sono lamentati del fatto che le navi che trasportano merci dall’Europa sono costrette a deviare attorno al Capo di Buona Speranza, con costi e tempi aggiuntivi.

Inoltre, a fronte di un indiscriminato fuoco degli Houthi, e della difficoltà di discernere la proprietà delle navi, potrebbe essere solo questione di tempo prima che una nave di proprietà cinese o una nave che trasporta marinai cinesi venga colpita.

Secondo funzionari iraniani, i diplomatici cinesi hanno avvertito l’Iran che “se gli Houthi non mostrano moderazione e gli interessi cinesi vengono danneggiati, il commercio sino-iraniano ne risentirà”. Tuttavia, gli avvertimenti di Pechino a Teheran cadono nel vuoto e gli Houthi continuano a sparare nello stretto di Bab al-Mandab.

Teheran presta poca attenzione all’avvertimento di Pechino perché l’avvertimento di Pechino è inefficace. Gran parte del petrolio iraniano viene venduto a raffinerie private cinesi “teiere”, chiamate così per le loro piccole dimensioni rispetto alle grandi raffinerie di proprietà statale.

Per quanto modeste, le teiere gestiscono il 90% delle esportazioni totali di petrolio dell’Iran. Nel 2018, dopo che gli Stati Uniti si sono ritirati dal Joint Comprehensive Plan of Action e hanno lanciato la “campagna di massima pressione” contro l’Iran, le raffinerie statali cinesi hanno smesso di acquistare petrolio iraniano per paura della giurisdizione extraterritoriale americana. Tuttavia, le teiere non si sono lasciate scoraggiare.

La reimposizione delle sanzioni all’Iran ha coinciso con lo scoppio della guerra commerciale sino-americana: alcune delle piccole aziende non fanno affari con nessun altro paese oltre all’Iran e pagano l’Iran in renminbi invece che in dollari Usa, garantendo loro così l’immunità dalla giurisdizione extraterritoriale americana.

Le raffinerie statali cinesi, che non godono di questa versatilità, non possono permettersi di fare affari con l’Iran per non rischiare i propri investimenti in altre parti del mondo.

Se le raffinerie statali avessero acquistato petrolio iraniano, Pechino avrebbe avuto vita molto più facile nell’ordinare loro di cessare gli acquisti, mano è così. Pechino è poi riluttante a esercitare troppa pressione su Teheran, temendo che ciò danneggerebbe le relazioni sino-iraniane.

L’Iran ha scoperto che combattere una guerra asimmetrica è l’unico modo per superare la differenza di classe con gli States. Quindi, fare pressione su Teheran affinché reprima l'”asse della Resistenza” disarmerebbe di fatto l’Iran e farebbe sorgere dubbi a Teheran sul fatto che Pechino sia davvero così neutrale come afferma.

Le navi omanite, malesi o indonesiane in attesa alla destinazione prestabilita effettuano trasferimenti da nave a nave con le navi iraniane, consentendo alle navi iraniane di nascondersi e aiutando l’Iran a nascondere l’origine del suo petrolio.

Questi paesi chiudono consapevolmente un occhio per alcune ragioni: essere un intermediario in questo campo è un affare redditizio; hanno simpatia per l’Iran; sono infastiditi dalla giurisdizione extraterritoriale americana.

Il petrolio iraniano camuffato da petrolio malese, ad esempio, supera la produzione di petrolio greggio della Malesia, tanto da collocarla al quarto posto tra i maggiori esportatori di petrolio verso la Cina, dietro Russia, Arabia Saudita e Iraq. Dopo che il petrolio iraniano arriva in Cina, viene spacciato per petrolio omanita, malese e indonesiano, tra molti altri.

La Cina ha investito solo una frazione dei 400 miliardi di dollari promessi a Teheran con la BRI. Mentre l’anno scorso la Cina ha ricevuto 64,3 miliardi di dollari di importazioni dall’Arabia Saudita e 5,24 miliardi di dollari da Israele, la Cina ha importato solo 4,6 miliardi di dollari dall’Iran.

Ci sono diverse ragioni per la scarsa reputazione della Cina negli investimenti in Iran: l’onnipresenza nel settore economico dell’IRGC la cui pervasività ha dato origine a corruzione dilagante, capitalismo clientelare e nepotismo.

Le aziende cinesi si sono spesso lamentate del fatto che l’ambiente commerciale iraniano sia prevenuto nei confronti degli investitori stranieri e quindi preferiscono non immischiarvisi.

Essendo l’unità militare più elitaria dell’Iran, rispondendo solo al leader supremo e controllando l’80% dell’economia iraniana insieme alla Forza Quds, l’IRGC ha il monopolio sulle esportazioni e le importazioni iraniane.

Di recente, su ordine di Teheran, le aziende iraniane hanno aumentato il prezzo del petrolio venduto alla Cina. Negli anni precedenti, il prezzo del petrolio iraniano venduto alla Cina era stato di 10-13 dollari al di sotto del benchmark del Brent Crude. Ora lo sconto è di soli 4,50-6 dollari.

Per le teiere, “il nuovo prezzo è troppo alto”. In altre parole, l’Iran non capisce che le raffinerie cinesi si assumeranno il rischio di acquistare petrolio iraniano solo se il prezzo è sufficientemente basso.

Le aziende cinesi si lamentano di dover fare i conti con lo scetticismo iraniano nei confronti dei beni cinesi sia costosi e di alta qualità che non. Il popolo iraniano li considera irragionevolmente costosi. Allo stesso tempo, gli iraniani storcono il naso di fronte ai beni cinesi di bassa qualità e a basso prezzo, acquistandoli solo per necessità.

Anche se Pechino aumentasse la sua pressione e su Teheran, è improbabile che l’Iran, che ha resistito a decenni di sanzioni, ceda e acconsenta alla pressione cinese.

Luigi Medici