CINA. Stretta al credito interbancario per evitare default

Le più grandi banche cinesi hanno reso più difficili i prestiti interbancari e hanno rafforzato il controllo sulla qualità degli asset delle banche più piccole. Le principali banche del paese sono caute nei confronti del rischio di credito poiché i debiti derivanti dall’intensificarsi della crisi immobiliare colpiscono il settore finanziario.

Due delle più grandi banche statali cinesi e una delle principali banche per azioni hanno intensificato le revisioni dei piccoli istituti di credito negli ultimi due mesi per identificare quelli con scarsa qualità degli asset e ad alto rischio di default, riportano AF e Reuters.

Le due banche statali hanno deciso di ridurre i limiti di prestito interbancario e di fissare periodi di scadenza più brevi per le banche più piccole ritenute ad alto rischio, hanno detto due delle fonti. Tutte le fonti, che hanno parlato in condizione di anonimato data la delicatezza della questione, hanno conoscenza diretta della vicenda.

La mossa arriva in un contesto di crescenti preoccupazioni per la salute delle banche più piccole nella seconda economia più grande del mondo, poiché una crisi sempre più profonda del settore immobiliare e l’aumento esponenziale del debito pubblico locale le rendono l’anello debole del sistema finanziario.

L’approccio cauto adottato da alcune grandi banche nel trattare con le banche più piccole potrebbe esacerbare i problemi di capitale per queste ultime poiché hanno meno altre opzioni di raccolta fondi, il che potrebbe costringere Pechino a intervenire con misure di maggiore sostegno.

Mentre le banche cinesi più grandi utilizzano principalmente i depositi dei clienti per concedere prestiti, negli ultimi anni gli istituti di credito più piccoli hanno preso in prestito in modo aggressivo dai rivali locali per raccogliere fondi.

Le banche cinesi di medie e piccole dimensioni rappresentano circa la metà del volume degli scambi nel mercato dei prestiti interbancari, secondo i dati del China Foreign Exchange Trade System, supervisionato da Pboc.

Una delle fonti, un alto funzionario della principale banca per azioni che è tra quelle che esaminano l’esposizione creditizia verso i concorrenti più piccoli, ha affermato che la banca ha inasprito i suoi criteri per i prestiti alle banche più piccole.

In questo contesto, ha smesso di acquistare obbligazioni emesse da banche più piccole con un patrimonio totale inferiore a 40 miliardi di dollari.

Anche se le cinque grandi banche del paese, tra cui la Industrial and Commercial Bank of China e la Bank of China, dominano il settore, secondo i dati normativi le banche più piccole rappresentano ancora un quarto degli asset.

Maddalena Ingrao

