CINA. Perdura la crisi immobiliare, ma l’economia cresce anche se di poco

Secondo i dati ufficiali, i prezzi delle nuove case cinesi sono scesi in agosto rispetto al mese precedente, estendendo il crollo del settore immobiliare del paese anche se la produzione industriale e le vendite al dettaglio sono migliorate.

I dati dell’Ufficio nazionale di statistica hanno mostrato che il mese scorso i prezzi delle nuove case sono diminuiti in 52 delle 70 grandi città, rispetto a 49 città di luglio. La domanda immobiliare nelle città di Pechino, Shanghai, Guangzhou e Shenzhen è diventata negativa ad agosto, rispetto alla crescita piatta di luglio, riporta Nikkei.

Durante gli otto mesi fino ad agosto, le vendite di nuove case in Cina sono diminuite dell’1,5%, rispetto alla crescita dello 0,7% nei primi sette mesi, evidenziando il forte calo di agosto.

Secondo i dati ufficiali diffusi lo stesso giorno, la produzione industriale in Cina è aumentata del 4,5% ad agosto rispetto all’anno precedente, rispetto all’aumento del 3,7% di luglio. Il dato più forte è stato sostenuto da modesti miglioramenti nei settori manifatturiero e minerario. Mese su mese, la produzione è aumentata dello 0,5%.

Le vendite al dettaglio di beni di consumo nel mese di agosto, un indicatore della spesa delle famiglie, sono cresciute del 4,6% rispetto all’anno precedente, rispetto all’espansione del 2,5% di luglio. La crescita a doppia cifra dei servizi di ristorazione ha sostenuto la ripresa dei consumi delle famiglie.

Tuttavia, c’è ancora grande cautela riguardo all’economia generale. Descrivendo le attuali sfide economiche della Cina come “strutturali e cicliche”, l’ufficio statistico ha detto: «La ripresa economica interna si trova ad affrontare problemi derivanti dalla mancanza di domanda di consumo e dalle difficoltà di produzione»; la crescita si rafforzerà, per l’amministrazione cinese gradualmente, sostenuta dalla resilienza del mercato interno.

Il continuo calo dello sviluppo immobiliare ha trascinato la crescita degli investimenti in attività fisse al 3,2% nei primi otto mesi dell’anno, rispetto alla crescita del 3,4% nei primi sette mesi.

Il tasso di disoccupazione nazionale si è stabilizzato in agosto, al 5,2%, al di sotto dell’obiettivo annuale del 5,5%, ma non sono stati pubblicati nuovi dati sulla disoccupazione giovanile. La pubblicazione dei dati sulla disoccupazione giovanile è stata sospesa dopo che la cifra aveva raggiunto il record del 21,3% a giugno.

Il 15 settembre, la banca centrale ha abbassato il tasso di pronti contro termine inverso a 14 giorni, il tasso chiave al quale fornisce liquidità a breve termine alle banche, all’1,95% dal 2,15%. Ciò fa seguito al taglio di un quarto di punto del coefficiente di riserva obbligatoria, a partire da venerdì, per aggiungere liquidità ai finanziatori commerciali.

Gli ultimi dati mensili sulla performance economica arrivano in un contesto di forte crescita del credito, con i prestiti in essere denominati in yuan che sono balzati a 1,36 trilioni di yuan nel mese di agosto, rispetto ai 345,9 miliardi di yuan di luglio. Il sostegno politico è stato tra le probabili ragioni dell’aumento dei prestiti societari e delle emissioni obbligazionarie.

La pressione deflazionistica si è attenuata dopo che l’indice dei prezzi al consumo è salito dello 0,1% in agosto, invertendo la contrazione dello 0,3% del mese precedente, mentre anche il calo delle esportazioni e delle importazioni è rallentato in agosto.

Con una mossa significativa per sostenere la domanda in declino nel settore immobiliare, le autorità cinesi hanno tagliato i rapporti minimi di acconto e i tassi di interesse ipotecari per gli acquirenti di case, a partire dalla fine di questo mese.

Anche se queste mosse stimoleranno la domanda, soprattutto nelle grandi città, è improbabile che portino ad una maggiore fiducia nell’economia in generale. Nonostante la ripresa economica irregolare finora quest’anno, la risposta politica è stata modesta, deludendo coloro che speravano in un’azione più vigorosa.

Tommaso Dal Passo