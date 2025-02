CINA. Shinawatra a Pechino: nodo geopolitico del confronto con gli States

Il presidente cinese Xi Jinping ha accolto il primo Ministro thailandese Paetongtarn Shinawatra a Pechino il 6 febbraio, segnando un momento significativo nel 50° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Cina e Thailandia.

La visita di quattro giorni, dal 5 all’8 febbraio, è la prima di Paetongtarn a Pechino da quando ha assunto l’incarico nell’agosto 2024 e avviene in un periodo di crescenti preoccupazioni sulle truffe online e sui problemi di sicurezza che stanno oscurando i legami bilaterali altrimenti positivi, riporta Reuters.

Uno dei problemi più urgenti discussi durante l’incontro è stato l’aumento delle frodi transfrontaliere nelle telecomunicazioni, con particolare attenzione a un caso di alto profilo che coinvolge l’attore cinese Wang Xing. Wang è stato attirato in Thailandia per un presunto lavoro di attore, solo per essere rapito e in seguito salvato da un centro di truffe in Myanmar. Questo incidente ha scatenato l’indignazione pubblica in Cina, sollevando allarmi sulla prevalenza di tali truffe online. La situazione ha anche spinto la Thailandia ad agire, soprattutto perché il settore turistico del paese fa molto affidamento sui visitatori cinesi, che costituiscono il suo gruppo più numeroso di turisti internazionali, riporta BneIntelliNews.

Per affrontare queste preoccupazioni, la Thailandia ha aumentato le misure per garantire ai turisti cinesi la loro sicurezza. Ha annunciato tagli della fornitura di elettricità ad alcune regioni di confine con il Myanmar nel tentativo di chiudere i centri di truffa illegali che sono fioriti nel sud-est asiatico. Le Nazioni Unite hanno evidenziato il crescente problema della tratta di esseri umani, con centinaia di migliaia di individui costretti a lavorare in questi centri in Thailandia, Myanmar e Laos.

Nel frattempo, la Thailandia sta anche bilanciando la sua posizione nel mezzo della guerra commerciale in corso tra Cina e Stati Uniti. Nonostante le tensioni, la Thailandia ha espresso ottimismo circa i benefici derivanti dalle mutevoli dinamiche commerciali, con le esportazioni thailandesi verso gli Stati Uniti destinate ad aumentare poiché gli Stati Uniti impongono tariffe sui prodotti cinesi.

Lucia Giannini

