CINA. Nuova epurazione: Xi fa rimuovere 3 parlamentari legati alla Difesa

Tre parlamentari cinesi legati al settore della difesa sono stati rimossi dai loro incarichi, hanno riferito i media statali in seguito a un’indagine sul generale Zhang Youxia, proprio mentre Pechino cerca di modernizzare il suo esercito.

L’annuncio di mercoledì sera dell’agenzia di stampa Xinhua non ha fornito le motivazioni delle rimozioni né ha affermato che i parlamentari, provenienti dai settori della difesa, aerospaziale e nucleare, fossero sotto inchiesta.

Nell’ambito della pluriennale epurazione anti-corruzione del presidente Xi Jinping, il Ministero della Difesa ha dichiarato il 24 gennaio di aver avviato un’indagine sul generale Zhang Youxia, secondo solo a Xi nella leadership militare cinese, per sospette “gravi violazioni della disciplina e della legge”, riporta Reuters.

L’inchiesta su Zhang, considerato un importante alleato di Xi, ha significato per gli Stati Uniti la perdita di un contatto rispettato e ben noto all’interno dell’esercito cinese, mentre le successive amministrazioni statunitensi si sono impegnate a costruire legami di alto livello per evitare incidenti tra i due eserciti più potenti del mondo.

I parlamentari allontanati sono Zhou Xinmin, ex capo del conglomerato statale Aviation Industry Corp of China, che produce la maggior parte degli aerei e dei droni militari cinesi, Liu Cangli, ricercatore di lunga data in armi nucleari, e Luo Qi, ingegnere capo del gigante nucleare statale China National Nuclear Corp.

Le rimozioni sono state annunciate un mese prima della riunione annuale dell’assemblea legislativa cinese, l’Assemblea Nazionale del Popolo, che segna l’inizio di un ciclo di pianificazione quinquennale per il Partito Comunista.

Xi vuole che la Cina, il maggiore investitore militare al mondo dopo gli Stati Uniti, raggiunga quella che lui definisce una completa modernizzazione militare entro il 2035, sebbene il Pentagono statunitense abbia affermato che la corruzione tra i ranghi militari potrebbe ostacolare il progresso verso tale obiettivo.

Zhou è stato nominato presidente di AVIC nel marzo 2024, ma il suo nome non è più presente sul sito web dell’azienda. Il giorno prima della sua rimozione, AVIC ha tenuto una riunione sulla lotta alla corruzione, ha dichiarato l’azienda sui social media. Zhou è anche un ex dirigente di alto livello della casa costruttrice di aerei COMAC, che ha sede a Shanghai.

