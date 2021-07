CINA. La nuova fabbrica CYBINT di Pechino

La Cina ha appena iniziato i suoi piani per diventare una “cyber powerhouse”. Dal 2017, sta costruendo un National Cybersecurity Center: un campus di 40 km quadrati a Wuhan che servirà come scuola, laboratorio di ricerca, incubatore e coltivatore di talenti.

Un nuovo rapporto del Center for Security and Emerging Technology, Cset, ripreso da Defense One, della Georgetown University, insieme a una mappa interattiva di foto satellitari, esamina il National Cybersecurity Talent and Innovation Base. Il sito comprende sette centri per la ricerca, la coltivazione dei talenti e l’imprenditorialità; due laboratori incentrati sul governo e una Scuola Nazionale di Cybersecurity.

Nonostante tutti i successi cyber della Cina, che l’hanno fatta un concorrente cibernetico alla pari con gli Stati Uniti, il suo percorso per diventare una “cyber powerhouse” non è privo di ostacoli. In primo luogo, l’esercito cinese deve affrontare una carenza di operatori informatici. Il deficit del paese di 1,4 milioni di professionisti della sicurezza informatica pesa sulla capacità dell’esercito di reclutare candidati qualificati. Due dei 10 componenti del Centro aiuteranno ad affrontare la carenza coltivando il talento. La missione principale del centro è la National Cybersecurity School, la cui prima classe di 1.300 studenti si diplomerà nel 2022.

In definitiva, il partito spera di vedere 2.500 laureati ogni anno, anche se entro quando rimane poco chiaro. Il centro ospita anche il Talent Cultivation and Testing Center, che è stato costruito per offrire corsi e certificazioni per circa 6.000 professionisti della cybersecurity all’inizio e più di 70.000 all’anno. Combinati, entrambi i componenti del Centro potrebbero formare più di mezzo milione di professionisti in un decennio. Anche la metà di quel numero aiuterebbe a superare il gap con gli Usa.

In secondo luogo, l’attuale sistema cinese per l’innovazione nel settore informatico non soddisfa i suoi obiettivi strategici. Gli strateghi militari cinesi vedono le operazioni informatiche come uno strumento per il vantaggio asimmetrico su una forza superiore nel confronto militare. I militari si basano su reti interconnesse per operare come un sistema unificato, o “sistema di sistemi”. Gli strateghi cinesi sostengono che interrompere le comunicazioni all’interno di questi sistemi è la chiave per bloccare l’impegno militare. Nessun singolo strumento stabilirà un vantaggio asimmetrico.

Invece, la Cina deve produrre in modo affidabile diversi tipi di attacco per ogni sistema preso di mira. La strategia di fusione militare-civile della Cina assicura che l’Esercito Popolare di Liberazione possa acquisire nuovi strumenti che provengono dal Centro, indipendentemente da chi sviluppa gli strumenti, il che può aiutare la Cina a sviluppare un vantaggio asimmetrico.

In terzo luogo, la Cina mira a ridurre la sua dipendenza dalla tecnologia informatica straniera. Il Partito vuole software “indigeno” per proteggere i suoi militari e le infrastrutture critiche da interferenze straniere. A tal fine, un rapporto del governo locale mostra che i responsabili politici intendono raccogliere l’innovazione dal Centro. Citando importanti organi del Partito, il rapporto Cset afferma che «i leader hanno ripetutamente chiarito che la Base Nazionale di Cybersecurity deve monitorare da vicino l’innovazione indipendente delle tecnologie di cybersecurity di base, promuovere piani di sostituzione fatti in Cina e controllabili indipendentemente e costruire un sistema informatico sicuro e controllabile».

Tommaso Dal Passo