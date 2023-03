MYANMAR. Infuria la guerra civile contro la Giunta: massacrati anche i religiosi

Almeno 22 persone, tra cui tre monaci buddisti, sono state uccise da colpi di arma da fuoco a distanza ravvicinata nel Myanmar centrale la scorsa settimana, secondo il referto dell’autopsia di un medico, in quello che secondo gli oppositori del regime militare è un massacro di civili condotto dall’esercito.

Un portavoce della giunta del Myanmar, che due anni fa ha organizzato un colpo di stato per deporre il governo eletto, ha dichiarato che le truppe sono state coinvolte in scontri con i combattenti ribelli nella regione di Pinlaung, nello Stato Shan meridionale, ma non hanno colpito i civili.

Il portavoce della giunta Zaw Min Tun ha dichiarato in un comunicato che la Karenni Nationalities Defense Force, Kndf, e un altro gruppo di ribelli sono entrati nel villaggio di Nan Neint dopo che le forze governative erano arrivate per garantire la sicurezza con una milizia popolare locale.

«Quando i gruppi terroristici hanno aperto violentemente il fuoco… alcuni abitanti del villaggio sono stati uccisi e feriti», ha dichiarato.

Un portavoce del Kndf ha dichiarato che i suoi soldati sono entrati a Nan Neint domenica e hanno trovato dei morti in un monastero buddista.

Video e fotografie fornite dal Kndf e da un altro gruppo, la Karenni Revolution Union, Kru, hanno mostrato ferite da proiettile sul busto e sulla testa dei cadaveri e fori di proiettile sulle pareti del monastero.

L’autopsia condotta dai medici del Governo di unità nazionale, un’amministrazione civile in esilio formatasi dopo il colpo di Stato, ha detto che probabilmente sono state usate armi automatiche a distanza ravvicinata per uccidere 22 persone, tra cui tre monaci.

«Poiché sul resto dei corpi non sono state trovate uniformi militari, equipaggiamento e munizioni, è evidente che si trattava di civili (…) Poiché tutti i cadaveri sono stati trovati all’interno del monastero di Nan Nein, è evidente che si è trattato di un massacro», si legge nel rapporto ripreso da Reuters.

I combattimenti nella zona infuriano da almeno due settimane, con circa 100 strutture bruciate all’interno e intorno al luogo del presunto massacro di Nan Neint, secondo quanto riportato dai media locali, dalle forze di resistenza e dalle immagini satellitari verificate da Myanmar Witness, un’organizzazione che documenta le violazioni dei diritti umani.

Il Paese del sud-est asiatico è in crisi da quando i militari hanno preso il potere nel febbraio 2021, ponendo fine a un decennio di timidi passi verso la democrazia e destituendo l’amministrazione guidata dal premio Nobel Aung San Suu Kyi.

In tutto il Paese sono sorti movimenti di resistenza, alcuni dei quali armati, che i militari hanno contrastato con la forza letale etichettandoli come “terroristi”. Anche alcune forze militari etniche si sono schierate contro la giunta.

Aung Myo Min, ministro dei diritti umani del governo di unità nazionale, ha dichiarato che la giunta ha intensificato le operazioni di combattimento e ha attaccato gruppi di civili disarmati in almeno quattro casi nelle ultime due settimane.

La giunta ha negato di prendere di mira i civili, affermando che le sue truppe rispondono solo agli attacchi dei “terroristi”.

Secondo l’associazione no-profit Assistance Association for Political Prisoners, almeno 3.137 persone sono state uccise nella repressione militare dopo il colpo di Stato.

Le Nazioni Unite hanno accusato i militari di crimini di guerra e crimini contro l’umanità.

Luigi Medici