GIAPPONE. Ecco come e perché Tokyo difenderebbe Taiwan

Quando il vice primo ministro giapponese Taro Aso ha detto il 5 luglio che Tokyo sarebbe venuta in aiuto di Taiwan nel caso di un’invasione cinese, la risposta tagliente di Pechino era prevedibile: «Non permetteremo mai a nessuno di immischiarsi nella questione di Taiwan in qualsiasi modo. “Nessuno dovrebbe sottovalutare la determinazione, la volontà e la capacità del popolo cinese di difendere la propria sovranità nazionale e integrità territoriale», ha detto il ministero degli Esteri cinese.

Una settimana dopo, il 13 luglio, il Giappone ha pubblicato il suo rapporto annuale sulla difesa, che per la prima volta ha menzionato l’importanza di mantenere la “stabilità” intorno a Taiwan perché «è importante per la sicurezza del Giappone».

La risposta della Cina, ancora una volta, è stata netta e immediata. Il giornale del Partito Comunista Cinese Global Times ha pubblicato un editoriale affermando che «il Giappone “perderà malamente” se difende i secessionisti di Taiwan».

Anche se le motivazioni dietro le recenti dichiarazioni di Tokyo non sono chiare, il Giappone e Taiwan sono apertamente dalla stessa parte nella nuova guerra fredda dell’Asia che si sta intensificando.

Il Giappone e Taiwan non condividono relazioni diplomatiche ufficiali, ma le due parti condividono intelligence attraverso canali secondari, riporta AT.

Il rapporto annuale di politica estera del Giappone, noto come il Diplomatic Bluebook, descrive Taiwan nella sua ultima edizione rilasciata il 27 aprile di quest’anno come un «importante partner e amico». Ha anche detto che il Giappone sostiene la campagna di Taiwan per partecipare all’Assemblea Mondiale della Sanità, l’organo decisionale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Il Bluebook ha anche detto che il Giappone coopererà con “più paesi” per promuovere la libertà di navigazione e lo stato di diritto nella regione Asia-Pacifico. In questioni di importanza geostrategica, il Giappone lavora già a stretto contatto con gli Stati Uniti, l’India e l’Australia nel Quad.

Taiwan potrebbe essere vista come un partner silenzioso, o almeno un alleato, al raggruppamento strategico, perché è un anello vitale nella catena di difesa delle isole incentrata sulla Cina, che si estende dalle isole principali del Giappone a Okinawa, Taiwan, le Filippine e la parte malese del Borneo.

Cosa sarebbe disposto a fare esattamente il Giappone se la Cina tentasse di invadere Taiwan? Il Giappone avrebbe i mezzi per sfidare militarmente la Cina.

Il 21 dicembre 2020, il governo giapponese ha approvato il nono aumento consecutivo delle spese militari, segnando un record storico di 5,34 trilioni di yen pari a 51,7 miliardi di dollari. Le Forze di autodifesa del Giappone sono composte da quasi 250.000 persone attive e altre 50.000 di riserva, e sono equipaggiate con le ultime armi e tecnologie procurate principalmente dagli Stati Uniti.

La marina giapponese è ritenuta dagli analisti militari la più forte della regione dopo quella americana e quindi superiore alle forze navali cinesi, ancora ma in costante crescita. La Cina ha ora due portaerei pronte al combattimento.

Ma il nocciolo della questione strategica è che l’articolo 9 della costituzione giapponese, pacifista, vieta la guerra come mezzo per risolvere le controversie internazionali e le sue Jsdf sono quindi legalmente autorizzate a difendere il paese solo se è sotto attacco.

Ma Aso ha sostenuto che Taiwan si trova a soli 112 chilometri da alcune isole che fanno parte della prefettura di Okinawa e quindi un’invasione cinese potrebbe rappresentare una “minaccia esistenziale” alla sicurezza del Giappone. In questa direzione, la prima portaerei della marina giapponese dalla seconda guerra mondiale è quasi pronta a schierarsi. È progettata per trasportare fino a 28 aerei leggeri o 14 più grandi.

Se la Cina decidesse di attaccare Okinawa, o per ipotesi qualsiasi base sul territorio giapponese, tale attacco potrebbe essere interpretato come un atto di aggressione e il Giappone avrebbe il diritto di agire per autodifesa.

Anna Lotti