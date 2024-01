CINA. La corsa con l’India per varare la terza portaerei

Cina e India stanno espandendo le proprie capacità navali in una crescente rivalità nella regione dell’Indo-Pacifico: entrambe vogliono mettere in servizio una terza portaerei.

Le ultime riprese della nuova portaerei cinese Fujian, trasmesse da Cctv il 2 gennaio, mostravano quelle che sembravano essere tre cingoli di catapulta sul suo ponte.

In un articolo di novembre del quotidiano di Hong Kong, Scmp, si afferma che la Fujian era riuscita a lanciare un oggetto su ruote mentre era attraccata a Shanghai. Sui social media è circolato il video di uno spruzzo davanti al Fujian, suggerendo che qualcosa fosse caduto in acqua.

Sempre a novembre, il South China Morning Post ha riferito che il Fujian si era spostato di circa 27 metri dal suo solito posto di attracco prima di tornare due giorni dopo: un potenziale segno di un test inclinato per valutarne il peso, il baricentro e la stabilità.

Sulla base delle analisi degli esperti, Global Times ha riferito la scorsa settimana che la Fujian potrebbe presto iniziare le prove in mare. L’intelligence giapponese ritiene inoltre che la portaerei stia effettuando gli ultimi preparativi per una navigazione di prova.

Il ministero della Difesa di Taiwan prevede che la Fujian entrerà in servizio nel 2025. Ciò significa che la portaerei potrebbe svolgere un ruolo nel caso in cui la Cina lanciasse un’invasione armata di Taiwan.

Varata nel giugno 2022, la Fujian è la più grande nave da guerra della Cina, con un dislocamento di oltre 80.000 tonnellate. In confronto, la nave più grande della Forza di autodifesa marittima giapponese, la JS Izumo, ha un dislocamento di 27.000 tonnellate.

Prende il nome dalla provincia del Fujian, dove il presidente Xi Jinping ha lavorato per anni prima di salire alla ribalta globale. Può trasportare da 60 a 70 aerei da combattimento e aerei di preallarme, almeno il 50% in più della Liaoning, portaerei ucraina rinnovata, e della Shandong, la prima portaerei nazionale cinese.

La sua caratteristica più distintiva sono le sue catapulte elettromagnetiche. Queste catapulte consentono agli aerei di decollare trasportando più peso in missili e carburante, il che migliora la loro portata e le capacità di combattimento ed espande le opzioni tattiche.

Il Liaoning e lo Shandong, al contrario, sono dotati di rampe per il salto con gli sci, che forniscono una certa assistenza ma richiedono comunque che gli aerei decollino con i propri mezzi. I ponti più piccoli limitano le dimensioni degli aerei che possono ospitare.

Gli Stati Uniti hanno attualmente le uniche forze armate al mondo con catapulte elettromagnetiche operative. Alcuni vedono l’energia nucleare come l’unico modo per soddisfare il forte fabbisogno energetico di queste catapulte, sebbene il Fujian sia alimentato a vapore.

L’esercito cinese vuole che un maggior numero di navi sia equipaggiato con queste catapulte, alimentando l’ipotesi che potrebbe passare all’energia nucleare, a cominciare dalla sua quarta portaerei. Il Centro per le valutazioni strategiche e di bilancio con sede negli Stati Uniti ha previsto nel 2022 che l’Esercito popolare di liberazione “potrebbe avere risorse sufficienti per vantare cinque portaerei” entro il 2031.

La crescente presenza militare cinese nell’Indo-Pacifico sta spingendo l’India a costruire anche una marina d’alto mare.

L’India ora gestisce due portaerei: la INS Vikramaditya, di fabbricazione russa, e la INS Vikrant, la prima portaerei indiana, con un dislocamento di circa 43.000 tonnellate, entrata in servizio nel 2022. Il capo della marina indiana, ammiraglio Hari Kumar, ha dichiarato in ottobre che c’erano piani per commissionare un’altra portaerei di classe Vikrant.

La Cina ha stabilito una presenza nei porti lungo l’Oceano Indiano, compresi Pakistan e Sri Lanka, nell’ambito della Strategia del Filo di Perle. L’India ha risposto spingendo a rafforzare le proprie capacità navali in modo da poter operare anche in acque lontane, vicino alle Maldive e alle Seychelles.

La strategia navale di base dell’India è quella di stazionare una portaerei nel Golfo del Bengala a est e un’altra nel Mar Arabico a ovest.

Qualsiasi nave aerea cinese che si avvicinasse all’India probabilmente lo farebbe da est. Una portaerei indiana nelle acque sarebbe in grado di organizzare una sorta di risposta in coordinamento con il centro di comando tri-servizio nelle Isole Andamane e Nicobare.

Ma poiché l’India ha solo due portaerei, le sue capacità difensive vengono ridotte ogni volta che una di esse viene sottoposta a manutenzione. L’India si sta concentrando sulla entrata in servizio di un terzo vettore per compensare questa debolezza.

L’India e gli Stati Uniti hanno formato un gruppo di lavoro sulla tecnologia legata ai vettori nel 2015. Se necessario, l’India potrebbe promuovere la produzione interna di componenti correlati con la cooperazione americana.

Luigi Medici

