INTELLIGENCE. Guerre Stellari sulle nostre teste

Qualche parola sull’attuale fase delle Guerre Stellari che si giocano sui nostri cieli. Nell’oscuro gioco dell’intercettazione dei dati satellitari, Pechino si è dimostrata la più abile nel nascondere le sue vere capacità.

Finora nessun altro stato ha accusato direttamente la Cina di furto, e la stessa Cina non riconosce ufficialmente la presenza di satelliti con tali capacità di ricognizione, ma utilizza dispositivi con tali capacità. Questi veicoli appartengono alla classe Tongxin Jishu Shiyan, Tjs, che comprende ufficialmente tutti i satelliti utilizzati per testare e sviluppare nuove capacità tecnologiche.

La China Aerospace Science and Technology Corporation , Casc, ha sviluppato i satelliti sulla base della ricerca e dello sviluppo condotti presso l’Accademia di tecnologia spaziale di Shanghai. Nel frattempo, sono gestiti dalla Divisione dei sistemi spaziali della Forza di supporto strategico dell’Esercito popolare di liberazione, guidata dal generale Shang Hong.

La famiglia di satelliti Tjs, come il Tjs-10, viene utilizzata principalmente per testare i collegamenti dati satellitari e analizzare le chiavi di crittografia. C’è qualcosa di tutto in questa famiglia allargata di satelliti di intelligenza elettronica. Ad esempio, nel 2020 e nel 2021, il satellite Tjs-10 è stato utilizzato per testare le comunicazioni a banda larga “ultraveloci”, spingendo gli americani del National Reconnaissance Office, Nro, e il loro programma Nemesis a dare un’occhiata più da vicino, riporta la social sfera, anche quella in lingua russa.

Un altro satellite coinvolto in questo programma di spionaggio spaziale su larga scala, Tjs-3, lanciato nel 2018, è stato avvistato mentre rilasciava un piccolo sottosatellite che ha volato con lui fino a dicembre 2021. I suoi movimenti sospetti e l’interesse espresso per i satelliti di telecomunicazioni occidentali hanno convinto la comunità dell’intelligence occidentale che aveva un programma nascosto. A seguito delle speculazioni dei media sul vero scopo del Tsj-3, Pechino ha risposto nel maggio 2022 dichiarando ai media che si trattava semplicemente di un satellite dimostrativo che aveva raggiunto la fine della sua vita e aveva accidentalmente attraversato l’orbita di due satelliti americani.

Tjs-3 ha fatto irruzione nella rotta del satellite Wgs-4 (Usa 233), che fornisce comunicazioni militari statunitensi sull’Oceano Indiano, il 13 settembre 2022, e nel satellite Aehf-6 (Usa 298) l’8 settembre 2022, secondo molteplici fonti. Quest’ultimo satellite è fondamentale perché fornisce comunicazioni ad alta velocità da inviare a basi e navi statunitensi in tutto il Pacifico occidentale.

Tommaso Dal Passo

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/