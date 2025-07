CINA. La colonizzazione occidentale è la causa della guerra cambogiano- tailandese 

La Cina continuerà a svolgere un “ruolo costruttivo” nel contribuire ad allentare le tensioni regionali, ha dichiarato venerdì il Ministro degli Esteri Wang Yi, mentre le truppe thailandesi e cambogiane si scambiavano colpi di arma da fuoco al confine. Nei colloqui con il Segretario generale dell’ASEAN, Kao Kim Houn, a Pechino, Wang ha attribuito la responsabilità del conflitto alla colonizzazione occidentale: ”Il recente conflitto e le vittime al confine tra Cambogia e Thailandia sono strazianti e preoccupanti. La questione deriva dai danni persistenti causati dai colonizzatori occidentali e ora richiede una risoluzione calma e adeguata”, ha dichiarato a Kao, originario della Cambogia.

Wang ha affermato che la Cina sostiene gli sforzi dell’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN) per mediare “e incoraggia l’uso del dialogo, della consultazione e di soluzioni politiche in linea con la filosofia ASEAN”, riporta SCMP. In qualità di vicino amichevole di entrambe le nazioni, la Cina manterrà una posizione “equa e imparziale” e continuerà a impegnarsi negli sforzi per de-escalation della situazione, ha affermato.

Cina, Stati Uniti e Malesia si sono offerti di favorire il dialogo, ma la Thailandia ha rifiutato le offerte di mediazione da parte di paesi terzi, dichiarando di preferire colloqui bilaterali. In un’intervista rilasciata all’emittente statale cinese CCTV, l’ambasciatore cinese alle Nazioni Unite Fu Cong ha affermato che Pechino sta contribuendo a mediare nella controversia: ”La Cina sta svolgendo un ruolo di mediazione per facilitare la comunicazione tra le due parti e auspica che la situazione si stabilizzi il prima possibile”, ha dichiarato Fu che ha inoltre esortato le due nazioni a “esercitare moderazione” e a “stabilizzare la situazione (…) L’ASEAN ha una lunga tradizione di risoluzione pacifica delle controversie e speriamo che la pace prevalga ancora una volta in questo caso”.

Wang ha detto che la Cina intende “svolgere un ruolo costruttivo” nella risoluzione del conflitto, mantenendo “una posizione imparziale, equa e giusta” nell’affrontare “le esigenze delle parti interessate”.

Sebbene la Thailandia sia un alleato degli Stati Uniti, negli ultimi anni Bangkok ha acquistato un numero crescente di armi dalla Cina, che mantiene stretti rapporti sia con la Thailandia che con la Cambogia sul fronte della difesa.

Secondo il SIPRI, la Thailandia è il terzo maggiore acquirente di armi dalla Cina, dopo Pakistan e Serbia, con armi cinesi che hanno rappresentato circa il 44% delle principali importazioni militari negli ultimi anni.

La Cambogia non è solo un importante acquirente di armi cinesi, ma i due Paesi hanno anche stretto solidi legami in ambito di difesa. Dal 2018 hanno tenuto diverse esercitazioni militari, come le esercitazioni Golden Dragon, e Phnom Penh avrebbe anche concesso alla Cina l’accesso alla base navale di Ream.

La Thailandia è favorevole ai negoziati bilaterali piuttosto che alla mediazione di terze parti per risolvere il conflitto militare con la Cambogia, hanno dichiarato venerdì due funzionari thailandesi, mentre i combattimenti lungo il confine conteso proseguono senza sosta.

Bangkok sta cercando una soluzione bilaterale al conflitto, riporta Reuters. Hun Manet ha dichiarato in un post sui social media venerdì scorso che sia la Thailandia che la Cambogia avevano inizialmente accettato la proposta di cessate il fuoco, ma la Thailandia ha successivamente revocato la sua decisione.

I due Paesi si accusano a vicenda di aver scatenato il conflitto lo scorso giovedì lungo un confine la cui sovranità è contesa da oltre un secolo.

Hun Manet ha chiesto al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di affrontare gli scontri, condannando quella che ha definito “un’aggressione militare immotivata e premeditata” da parte della Thailandia. L’organismo ha dichiarato che venerdì si sarebbe riunito a porte chiuse per discutere la questione.

Gli scontri sono scoppiati il giorno dopo che la Thailandia aveva richiamato il suo ambasciatore a Phnom Penh ed espulso l’inviato della Cambogia, in risposta alle esplosioni di mine antiuomo che avevano ferito soldati thailandesi. Bangkok ha affermato che le mine erano state deposte di recente, affermazione respinta da Phnom Penh.

Lucia Giannini

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/