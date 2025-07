THAILANDIA. Iniziati gli scontri con la Cambogia. Ecco perché

Il 24 luglio sono scoppiati scontri armati tra Thailandia e Cambogia in zone di confine a lungo contese, facendo rapidamente aumentare le tensioni che duravano da mesi. I combattimenti hanno incluso scontri a fuoco, bombardamenti e lanci di razzi, che, secondo le autorità thailandesi, hanno ucciso almeno nove civili thailandesi e ne hanno feriti altri 14 in tre province. La Thailandia ha risposto con attacchi aerei.

Si è trattato del secondo scontro armato da quando un soldato cambogiano è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco a maggio, e di una grave escalation avvenuta poche ore dopo che i due paesi hanno declassato le relazioni diplomatiche a seguito dell’esplosione di una mina antiuomo che ha ferito soldati thailandesi, riporta AP.

Scontri sono in corso in almeno sei aree lungo il confine, ha dichiarato il Ministero della Difesa thailandese. Il primo scontro, giovedì mattina, si è verificato in un’area vicino all’antico tempio di Ta Muen Thom, lungo il confine tra Surin e la provincia cambogiana di Oddar Meanchey.

Per orientarsi in questo nuovo scontro asiatico fissiamo alcuni punti Ecco cosa c’è da sapere sulla disputa tra i due vicini del Sud-est asiatico.

Come è iniziata la disputa

La disputa è divampata a maggio dopo che le forze armate di Thailandia e Cambogia si sono brevemente aperte il fuoco in una zona di confine relativamente piccola e contesa, che entrambi i Paesi rivendicano come propria.

Entrambe le parti hanno dichiarato di aver agito per legittima difesa. Un soldato cambogiano è rimasto ucciso.

Mentre i Paesi hanno successivamente dichiarato di aver concordato di allentare la tensione, le autorità cambogiane e thailandesi hanno continuato ad attuare o minacciare misure che non prevedessero l’uso della forza armata, mantenendo alta la tensione.

La Thailandia ha imposto rigide restrizioni al confine con la Cambogia, bloccando quasi tutti gli attraversamenti, fatta eccezione per studenti, pazienti e altre persone con bisogni essenziali. Giovedì, le autorità thailandesi hanno annunciato la chiusura completa del confine.

La Cambogia ha inoltre vietato film e programmi televisivi thailandesi, bloccato l’importazione di carburante, frutta e verdura thailandesi e boicottato alcuni collegamenti internet internazionali e l’approvvigionamento energetico del Paese vicino.

Gli scontri scatenano disordini politici in Thailandia

Le passioni nazionaliste da entrambe le parti hanno infiammato la situazione. Il Primo Ministro thailandese Paetongtarn Shinawatra è stato sospeso dall’incarico il 1° luglio indagato per possibili violazioni etiche nella gestione della disputa di confine, a seguito di una telefonata trapelata con l’ex leader e uomo forte cambogiano Hun Sen.

Nella telefonata di giugno, Paetongtarn si è riferita all’ex Primo Ministro cambogiano Hun Sen chiamandolo “zio” e ha criticato la leadership militare thailandese, affermazioni considerate irrispettose della sovranità nazionale.

A Hun Sen è succeduto il figlio Hun Manet nel 2023, ma rimane influente come presidente del Senato. Era un amico di lunga data di suo padre, Thaksin Shinawatra, un ex Primo Ministro popolare ma controverso, ma i due si sono allontanati a causa della disputa di confine.

La telefonata trapelata ha suscitato indignazione e proteste diffuse. Anche la coalizione di Paetongtarn, guidata dal partito Pheu Thai, si è indebolita quando il suo secondo partner più importante, il partito Bhumjaithai, ha ritirato il suo sostegno, citando la sua percepita debolezza nei confronti della Cambogia. Paetongtarn si è scusata e ha sostenuto che i suoi commenti fossero una tattica negoziale.

Il suo alleato, l’ex ministro della Difesa Phumtham Wechayachai, è stato nominato primo ministro ad interim.

Le controversie di confine causano tensioni periodiche

Le controversie di confine sono questioni di lunga data che hanno causato tensioni periodiche tra i due vicini. Thailandia e Cambogia condividono oltre 800 chilometri (500 miglia) di confine terrestre.

Le rivendicazioni contestate derivano in gran parte da una mappa del 1907 disegnata durante il dominio coloniale francese, utilizzata per separare la Cambogia dalla Thailandia. La Cambogia ha utilizzato la mappa come riferimento per rivendicare il territorio, mentre la Thailandia ha sostenuto che la mappa è imprecisa.

I conflitti più importanti e violenti si sono verificati intorno al tempio millenario di Preah Vihear. Nel 1962, la Corte Internazionale di Giustizia ha assegnato la sovranità sull’area del tempio alla Cambogia. La sentenza è diventata un grave ostacolo alle relazioni bilaterali. La Cambogia è tornata a rivolgersi alla Corte nel 2011, in seguito a diversi scontri tra il suo esercito e le forze thailandesi, che hanno causato la morte di circa 20 persone e lo sfollamento di migliaia di persone. La Corte ha riconfermato la sentenza a favore della Cambogia nel 2013.

La Cambogia si è nuovamente rivolta alla Corte Internazionale di Giustizia per risolvere le controversie di confine, ma la Thailandia ha respinto la giurisdizione della Corte.

Tommaso Dal Passo

