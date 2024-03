CINA. In cantiere la quarta portaerei, forse nucleare

La quarta portaerei della Marina dell’Esercito Popolare di Liberazione è già in costruzione. Questa nuova informazione è venuta fuori nel quadro degli incontri legislativi di Pechino, Two sessions, riporta Scmp. Sulla stessa linea, viste le domande sul tipo di propulsione della nuova nave ammiraglia, il comando della forza navale ha indicato che sarà annunciato presto.

Da notare che le discussioni intorno alla quarta portaerei iniziarono alla fine del 2022, quando fu varata la terza portaerei della Marina cinese, la Fujian (CV-18), e, a seguito di un comunicato della China State Shipbuilding Corporation, era stata menzionata l’intenzione di abbattere la barriera tecnologica dell’energia nucleare entro il 2027, riporta ZM.

D’altro canto, la circolazione di video e immagini sulle piattaforme social media cinesi ha fatto supporre che la quarta portaerei sarebbe in costruzione nei cantieri Jiangnan, situati a Shanghai.

La Cina ha dimostrato grandi progressi con la Fujian , alla quale mancano già pochi mesi per iniziare le relative prove in mare, mentre si stanno registrando valutazioni in porto con i sistemi di propulsione e di generazione di energia, nonché sul suo ponte di volo. In questo senso, le catapulte elettromagnetiche incorporate come nuove funzionalità, consentono di schierare e lanciare un numero maggiore di aerei trasportando anche un volume maggiore di carico utile.

Ora sorge la domanda se quest’ultima nave che la Cina sta costruendo farà un ulteriore passo avanti per diventare una portaerei a propulsione nucleare, che le darebbe maggiore autonomia con maggiore velocità, emulando le sue controparti della Marina degli Stati Uniti.

Attualmente, solo le marine degli Stati Uniti e della Francia dispongono di portaerei nucleari: le classi americane Nimitz e Gerald R. Ford e l’ammiraglia francese Charles de Gaulle.

L’arrivo di una quarta portaerei nella Marina cinese darebbe alla forza navale una maggiore proiezione marittima e capacità di risposta globale. Oltre a ciò, il colosso asiatico sta anche sviluppando caccia stealth di nuova generazione per aumentare la propria capacità bellica e raggiungere l’obiettivo di diventare una potenza militare di portata globale entro il 2050.

L’ultimo bilancio della difesa cinese, annunciato martedì 6 marzo, rappresenta un aumento anno su anno del 7,2%, mantenendo lo stesso aumento percentuale dell’anno precedente. Questo incremento ha lo scopo di migliorare la prontezza al combattimento e a promuovere la ricerca e lo sviluppo nel campo della difesa.

Tommaso Dal Passo

