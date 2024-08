MERCOSUR. Va avanti spedito il dialogo sul libero scambio con il mercato cinese 

Il vice ministro degli Esteri uruguaiano Nicolás Albertoni ha incontrato il 12 agosto la sua collega cinese Hua Chunying a Montevideo, mentre il Mercosur sotto la presidenza di turno dell’Uruguay continua a spingere per un accordo di libero scambio con la Repubblica Popolare di Cina. Erano presenti anche funzionari degli altri membri del blocco regionale e l’ambasciatore di Pechino Huang Yazhong.

Come riporta MercoPress, è stato il presidente uruguaiano Luis Lacalle Pou a suggerire di riprendere i colloqui per approfondire i legami attraverso il meccanismo creato nel 2018. Anche se l’Uruguay preferirebbe allontanarsi dal Mercosur in queste negoziazioni, Montevideo comprende l’importanza di rimanere in buoni rapporti con Argentina e Brasile e ha quindi accettato di andare avanti come gruppo, cosa che ora può fare più facilmente da quando Lacalle Pou è tornato al timone pro-tempore dell’alleanza.

“L’orizzonte è quello di aprire i mercati e generare un maggiore accesso al mercato per i nostri prodotti”, ha affermato Albertoni. “Sebbene l’accesso al mercato sia all’orizzonte e a volte generi posizioni diverse, ciò non ci impedisce di andare avanti in termini di cooperazione e investimenti”, ha aggiunto.

“L’agenda commerciale, che normalmente è sempre delicata in diverse aree, non dovrebbe impedirci di andare avanti sia a livello bilaterale che dal Mercosur in un’agenda che crediamo sia possibile portare avanti insieme”, ha anche osservato il ministro uruguaiano.

“L’Uruguay è stato un promotore di questo tipo di dialogo. Ci stiamo muovendo in tutto il campo, nel legame con la Cina e nell’apertura del mercato”, ha anche sottolineato Albertoni. “L’Uruguay vuole che questa sia un’area che verrà rafforzata” e “il semplice fatto di farlo accadere” è “un risultato in sé”, ha sostenuto.

Nei fatti, lunedì si sono tenuti due incontri: uno al mattino di natura bilaterale e l’altro nel pomeriggio con tutto il Mercosur. “Le autorizzazioni sanitarie e le cose che sono sempre all’ordine del giorno bilaterale emergono naturalmente in questo tipo di conversazioni”, ha detto Albertoni in merito all’incontro mattutino.

L’incontro è stato poi definito nel suo complesso positivo: il dialogo con Pechino procede.

Maddalena Ingroia

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/