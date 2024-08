INTELLIGENCE. Distrutte le rete spionistiche di Taiwan in Cina

La principale agenzia di spionaggio di Pechino afferma di aver scoperto più di 1.000 casi di spionaggio taiwanese durante una repressione e ha promesso di mantenere la pressione sulle forze indipendentiste dell’isola.

In un post su WeChat di martedì 13 agosto, il ministero della Sicurezza dello Stato ha affermato che i casi sono stati rivelati in una serie di operazioni speciali avviate negli ultimi anni e che ha continuato a “colpire duramente” le attività di spionaggio, riporta Scmp.

Il Ministero ha affermato che i casi riguardavano spionaggio e furto di segreti di Stato e che aveva distrutto “un gran numero di reti di intelligence” create da taiwanesi nella Cina continentale.

“Abbiamo punito severamente le spie che hanno effettuato furti di informazioni, infiltrazioni e attività di sabotaggio, in conformità con la legge, salvaguardando efficacemente la sicurezza dei segreti fondamentali del nostro Paese”, ha affermato il Ministero nel post.

Il Ministero di Pechino ha fatto menzione dell’arresto dell’attivista politico taiwanese Yang Chih-yuan, che ha definito “un’innovazione nelle forze dell’ordine e nella pratica giudiziaria” di ritenere penalmente responsabili gli elementi indipendentisti di Taiwan per i loro presunti atti di secessione.

Il ministero ha accusato Yang di essere un leader “indipendentista di Taiwan” e ha affermato che il suo arresto aveva “inferto un duro colpo ed era diventato un forte deterrente” per le forze separatiste indipendentiste.

Yang è stato arrestato nell’agosto 2022 nella città cinese di Wenzhou, nella provincia di Zhejiang, con l’accusa di aver svolto “attività separatiste” e messo in pericolo la sicurezza nazionale. Il suo caso è stato consegnato ai pubblici ministeri nell’aprile 2023, quando Pechino ha affermato che avrebbe dovuto affrontare accuse di secessione.

Il caso, che è avvenuto in un momento di forti tensioni geopolitiche, segna la prima volta che una persona di Taiwan affronterà un tribunale della Cina continentale con l’accusa di secessione.

Nel post su WeChat, il ministero della Sicurezza dello Stato si è impegnato a combattere “risolutamente” contro il separatismo e lo spionaggio legati a Taiwan e a “polverizzare” qualsiasi tentativo di perseguire l’indipendenza di Taiwan.

Ha anche attaccato le autorità del Partito Democratico Progressista di Taipei per aver svenduto “gli interessi fondamentali e il benessere a lungo termine” di Taiwan. Il Ministero ha affermato che erano “destinati a un vicolo cieco e coloro che insistono a lavorare per loro saranno sepolti con loro e fatti a pezzi sotto la ruota della storia”.

Ha anche affermato di aver contrastato le interferenze esterne su Taiwan: “Abbiamo prontamente sventato i piani provocatori dei separatisti indipendentisti di Taiwan e delle forze esterne, contrastando efficacemente l’intervento di paesi stranieri nella situazione dello Stretto di Taiwan e l’ingerenza nella questione di Taiwan”, ha affermato il Ministero.

Da quando ha assunto l’incarico il 20 maggio, il leader taiwanese William Lai Ching-te, etichettato da Pechino come un “separatista” che avrebbe portato la guerra nello Stretto di Taiwan, ha dovuto affrontare pressioni dalla terraferma su più fronti.

Pechino considera l'isola come parte del suo territorio che alla fine sarà portato sotto il controllo della terraferma, con la forza se necessario. La maggior parte dei paesi, compresi gli Stati Uniti, non riconosce Taiwan come stato indipendente, ma si oppone a qualsiasi cambiamento unilaterale dello status quo.

