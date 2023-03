CINA. Finanza e Hi Tech sotto il controllo del Partito Comunista

Questa settimana il Consiglio di Stato cinese dovrebbe approvare una revisione amministrativa che porrebbe la sicurezza pubblica, la regolamentazione finanziaria e la tecnologia, aree ora gestite dallo stato, sotto il diretto controllo del Partito Comunista.

Il Consiglio di Stato, il governo cinese, ha presentato martedì 7 marzo una proposta di riforma finanziaria e tecnologica all’Assemblea nazionale del popolo che verrà approvata ufficialmente venerdì 10 marzo, riporta Nikkei.

I cambiamenti concentreranno ulteriormente il potere nelle mani del presidente Xi Jinping come leader del Partito Comunista. Rafforzando il controllo del partito su una fascia più ampia del governo, Pechino cerca di garantire che il suo sistema finanziario e le catene di approvvigionamento, in particolare per i semiconduttori, siano preparati per un conflitto su Taiwan e le eventuali sanzioni occidentali che ne conseguiranno.

Le riforme proposte creeranno una nuova Commissione centrale per il lavoro finanziario che si occuperà della regolamentazione di settori come quello bancario e assicurativo, insieme ad alcuni compiti della banca centrale. Sarà formata una nuova commissione controllata dal partito per favorire lo sviluppo del settore high-tech.

I piani includono anche la scissione di alcune funzioni del ministero della Pubblica sicurezza, che è responsabile della polizia, e del ministero della Sicurezza dello Stato, che si occupa del controspionaggio, in un nuovo comitato per gli affari interni.

Tra gli altri obiettivi, questi cambiamenti mirano probabilmente ad aiutare il partito a reprimere in modo più efficace il dissenso online e ottenere un quadro più chiaro dei flussi di capitali nazionali.

Pechino sembra anche prepararsi per un futuro confronto con gli Stati Uniti. Ha visto il precedente stabilito dalla risposta all’invasione russa dell’Ucraina, che ha in gran parte separato la Russia dalle reti finanziarie internazionali, e sta affrontando le restrizioni sulle esportazioni di semiconduttori che stanno ostacolando la sua produzione, quella di armi inclusa.

«I paesi occidentali – guidati dagli Stati Uniti – hanno implementato il contenimento, l’accerchiamento e la repressione a tutto tondo contro di noi, portando sfide senza precedenti allo sviluppo del nostro paese», ha detto Xi in un discorso lunedì scorso. Questo colpo diretto a Washington si riferiva probabilmente alla sua presunta ingerenza a Taiwan e a misure come le sanzioni sui chip.

La Cina ha emanato una legislazione anti-sanzioni che le fornisce una base per reagire se gli Stati Uniti e l’Europa adotteranno tali misure in risposta a una contingenza di Taiwan. Questo mese è entrata in vigore una legge che consente al personale militare congedato di essere richiamato per la prima linea in caso di emergenza.

La costituzione cinese afferma che «la leadership del Partito comunista cinese» è una parte essenziale del sistema di governo del paese. Le agenzie governative, le forze armate e le aziende hanno tutti comitati di partito all’interno delle loro organizzazioni. Ma le funzioni amministrative come la polizia e la regolamentazione finanziaria erano state lasciate agli esperti del Consiglio di Stato. Il partito aveva evitato di interferire direttamente, al fine di evitare che le lotte di potere interne si riversassero nel governo o nella vita quotidiana del pubblico.

La revisione organizzativa rappresenta un cambiamento radicale di direzione rispetto alla separazione tra partito e stato propugnata da Deng Xiaoping. Deng aveva spianato la strada affinché i compiti amministrativi fossero gestiti dal Consiglio di Stato, con il partito che si concentrava sulla politica. Si era anche mosso verso un sistema di leadership collettiva per evitare che si accumulasse troppo potere ai vertici del partito, una lezione appresa dalle turbolenze del Grande balzo in avanti e della Rivoluzione culturale sotto Mao Zedong.

Ma Xi sembra intenzionato a raggiungere il livello di potere di Mao. Si è assicurato un terzo mandato come leader del partito a ottobre, e dopo che il limite costituzionale di due mandati alla presidenza è stato abolito nel 2018, il Congresso nazionale del popolo lo insedierà in quel ruolo anche per un terzo mandato.

Antonio Albanese