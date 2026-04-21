CUBA. Confermato l’incontro con gli emissari di Trump

Il governo cubano ha confermato che si è tenuto di recente un incontro sull’isola con i rappresentanti statunitensi, a ulteriore conferma di un avvicinamento diplomatico tra i due Paesi in un contesto di grave crisi energetica causata dal blocco delle forniture petrolifere imposto da Washington.

Alejandro García del Toro, vicedirettore generale del Ministero degli Esteri per gli affari statunitensi, ha dichiarato al quotidiano ufficiale Granma che l’incontro non ha fissato “scadenze” o “ultimatum”, smentendo quanto riportato dai media americani. Cuba ha sollecitato la delegazione statunitense a porre fine al blocco energetico imposto dall’amministrazione Trump a partire da gennaio, riporta EFE.

L’Associated Press aveva riferito venerdì scorso che un alto funzionario del Dipartimento di Stato aveva incontrato la scorsa settimana il nipote dell’ex leader cubano Raúl Castro durante la visita, che ha incluso il primo volo del governo statunitense a Cuba – al di fuori di Guantánamo – dal 2016. Secondo la stessa fonte, la delegazione ha esortato L’Avana ad apportare cambiamenti radicali alla sua economia e alla sua governance, avvertendo che Washington non avrebbe permesso che l’isola diventasse una minaccia per la sicurezza nazionale nella regione. Il Segretario di Stato Marco Rubio non faceva parte della delegazione, sebbene funzionari abbiano affermato che avesse incontrato il giovane Castro a Saint Kitts e Nevis a febbraio.

La crisi energetica cubana si è aggravata drasticamente dopo l’intervento militare statunitense in Venezuela a gennaio, che ha interrotto le forniture di petrolio venezuelano all’isola. Cuba produce solo il 40% del greggio di cui ha bisogno. A gennaio, Trump ha emesso un ordine esecutivo che imponeva dazi doganali a qualsiasi governo tentasse di fornire petrolio a Cuba, interrompendo di fatto le forniture dall’estero. Il Messico ha temporaneamente sospeso le spedizioni sotto la pressione degli Stati Uniti, pur avendo inviato due navi con aiuti umanitari a febbraio.

Le conseguenze sono state devastanti. L’Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani ha avvertito che il blocco minaccia le forniture alimentari, ha interrotto i sistemi idrici e paralizzato gli ospedali. Il governo cubano ha chiuso scuole e università, limitato i trasporti pubblici e i rifiuti si sono accumulati per le strade dell’Avana a causa della carenza di carburante. A febbraio, le province orientali hanno subito un blackout totale.

Il 30 marzo, una petroliera russa con a bordo 100.000 tonnellate di greggio è attraccata all’Avana, la prima spedizione in tre mesi. La Russia ha promesso una seconda consegna, sebbene non sia stata ancora confermata una data.

Come gesto di apertura in vista dei colloqui, Cuba ha rilasciato oltre 2.000 prigionieri il 3 aprile, dopo aver precedentemente accettato di liberare 51 prigionieri politici.

Giovedì della scorsa settimana, durante le cerimonie per il 65° anniversario della dichiarazione socialista della rivoluzione, il presidente Miguel Díaz-Canel ha assunto un tono di sfida. “Cuba non è uno stato fallito. Cuba è uno stato assediato”, ha affermato, avvertendo che l’isola è pronta ad affrontare “gravi minacce, inclusa l’aggressione militare”, pur precisando di non cercare il conflitto. Trump ha affermato in diverse occasioni che Cuba è il “prossimo” governo nella sua lista di obiettivi da affrontare.

Maddalena Ingrao

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