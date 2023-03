GEORGIA. La legge fotocopia sugli agenti stranieri accende la piazza di Tbilisi

Dalla sera del 7 marzo si sono svolte violente manifestazioni davanti al parlamento georgiano a Tbilisi quando i parlamentari hanno approvato controverse leggi sugli agenti stranieri che secondo i critici minerebbero le organizzazioni civiche e la libertà di stampa e potrebbero danneggiare le ambizioni del paese di aderire all’Unione europea.

La polizia ha arrestato almeno quattro manifestanti e ha utilizzato cannoni ad acqua, gas lacrimogeni e spray al peperoncino per disperdere migliaia di manifestanti fuori dall’edificio del parlamento, alcuni dei quali hanno lanciato molotov. Il governo ha affermato che diversi poliziotti sono rimasti feriti e che l’equipaggiamento della polizia è stato danneggiato, riporta BneIntelliNews.

Un ricco tam tam social media, che AgcNews sta monitorando, invade la sfera social est europea per raccontare sia gli scontri che i momenti successivi con dettagli ricchi e forti preoccupazioni per la tenuta del paese. Ricordiamo che la Georgia non è nuova a violente manifestazioni di piazza.

All’inizio di questa settimana i legislatori erano venti alle mani mentre discutevano i progetti di legge.

Le due versioni della legislazione, sostenute dal Georgian Dream Party, partito di governo, richiederebbero a qualsiasi organizzazione che riceve oltre il 20% dei suoi finanziamenti dall’estero di registrarsi come agente straniero o affrontare multe sostanziali. Secondo una versione della legge, i loro leader rischiano fino a cinque anni di carcere. L’opposizione l’ha paragonata a una simile legge russa che ha bloccato gruppi della società civile, Ong e media di diversa natura.

Più di 60 media e gruppi della società civile hanno dichiarato il mese scorso che non si sarebbero conformati alla legislazione se fosse stata approvata. Questo tipo di opposizione aveva dichiarato lunedì 6 marzo di ritenere che lo scopo della legge fosse mettere a tacere le voci critiche: «I media e le organizzazioni pubbliche non possono riflettere la corruzione, l’ingiustizia e la povertà nel paese», ha affermato.

Il presidente Salome Zurabishvili ha detto che avrebbe posto il veto sui progetti di legge, ma il Parlamento può annullare la sua decisione. Anche l’Unione Europea e gli Stati Uniti hanno criticato le leggi.

«L’adozione della versione georgiana della legge sugli agenti stranieri sarebbe uno sviluppo sfavorevole per la Georgia e il suo popolo e andrebbe contro le aspirazioni di adesione di Tbilisi all’Ue», ha affermato in una dichiarazione l’alto rappresentante dell’Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell.

«Martedì, il parlamento georgiano ha adottato in prima lettura la nuova legge sulla ‘trasparenza dell’influenza straniera’. Questo è uno sviluppo molto negativo per la Georgia e il suo popolo», ha dichiarato l’8 marzo Borrell, incompatibile con i valori e gli standard dell’Ue. «Va contro l’obiettivo dichiarato della Georgia di aderire all’Unione europea». Borrell ha anche esortato a rispettare «il diritto delle persone a una protesta pacifica».

L’Ue ha conferito lo status di membro candidato all’Ucraina e alla Moldavia nell’estate del 2022, ma ha affermato che la Georgia doveva ancora raggiungere diversi traguardi prima di poter ottenere tale status.

L’Ue è inoltre scontenta della proposta di legge del governo per rafforzare il suo controllo sulla banca centrale e del trattamento riservato al leader dell’opposizione Mikheil Saakashvili.

I sostenitori sostengono che le leggi sugli agenti stranieri sono necessarie per migliorare la trasparenza delle Ong e dei media. In precedenza, Georgian Dream aveva annunciato che avrebbe inviato i due progetti di legge sugli agenti stranieri alla Commissione di Venezia del Consiglio d’Europa per la revisione. Il partito al governo ha poi affermato che, qualunque cosa decida la Commissione di Venezia, una delle versioni del disegno di legge verrà approvata.

Il gruppo parlamentare Power of the People, composta da deputati che si sono allontanati da Georgian Dream e hanno opinioni anti-occidentali, ha presentato il disegno di legge originale al Parlamento a metà febbraio. L’opposizione sostiene che si tratta di un gioco politico e che Georgian Dream controlla Power of the People e lo usa come Cavallo di Troia.

L’opposizione filo-occidentale accusa Georgian Dream di cercare di “sedersi su due sedie”, appoggiando le aspirazioni della Georgia di entrare nell’Ue e facendo di tutto per evitare di inimicarsi la Russia, dove il fondatore del partito, l’oligarca Bidzina Ivanishvili, ha fatto fortuna.

La Georgia non ha partecipato alle sanzioni contro la Russia dopo la sua invasione dell’Ucraina, inducendo Kiev, che ha sostenuto la Georgia durante la sua guerra con la Russia nel 2008, a criticare Tbilisi. Circa un quinto del territorio georgiano è ancora occupato dalle forze sostenute dalla Russia.

Anna Lotti