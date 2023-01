TAIWAN. Taipei riceve nuove armi USA. Pechino insorge

La Cina condanna l’accordo sulle armi degli Stati Uniti a Taiwan e si impegna ad adottare misure difensive. Si apprende la notizia da fonti cinesi. Il ministero degli Esteri cinese ha denunciato la vendita di armi statunitensi a Taiwan e ha confermato che la Cina adotterà misure per difendere la propria sicurezza, dopo che Washington ha approvato un nuovo accordo da 180 milioni di dollari per l’isola per la fornitura di armi.

Durante una conferenza stampa del 30 dicembre, il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin ha affermato che gli Stati Uniti dovrebbero aderire alla politica “una sola Cina”, astenersi dall’incitare Taiwan all’indipendenza e astenersi dalla provocazione nello Stretto di Taiwan, come ha affermato.

Ciò avviene dopo che il Dipartimento di Stato americano aveva approvato in precedenza la vendita di sistemi anticarro a Taiwan, nell’ultimo contratto tra l’isola e il suo principale alleato.

Il Pentagono ha confermato che Taiwan acquisirà sistemi anticarro, camion e munizioni Vulcano, come parte degli «sforzi in corso di Taiwan per modernizzare le sue forze armate e mantenere una capacità di difesa coerente», e ha affermato che l’accordo «non cambierà l’equilibrio militare di base (della regione)», secondo una nota rilasciata dal dicastero Usa.

La Cina ha reagito con rabbia alle visite dei politici occidentali a Taiwan e ha organizzato importanti esercitazioni militari per protestare contro la visita della presidente della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi lo scorso agosto, che ha causato un’escalation senza precedenti da anni. Seguita poi da ultimo da Anders Fogh Rasmussen, ex segretario Generale Nato.

Il 29 dicembre, l’esercito americano ha affermato che un aereo militare cinese si è avvicinato a soli 6 metri da un caccia americano e il suo pilota ha dovuto manovrare per evitare una collisione tra i due aerei sul Mar Cinese Meridionale il 21 dicembre.

D’altra parte, i capi di stato maggiore congiunti giapponesi hanno affermato che il 28 di questo mese, la portaerei Liaoning della Marina cinese ha continuato l’attività militare nell’Oceano Pacifico.

Tokyo ha indicato che la portaerei cinese ha viaggiato a sud-ovest dell’isola di Guam – che comprende il più grande centro militare statunitense nell’Oceano Pacifico – tra il 23 e il 25 dicembre scorsi.

Maddalena Ingrao