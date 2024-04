CINA. Ecco come sarebbe composto il gruppo d’attacco della Fujian

Da quando è stata varata nel 2022, la portaerei Fujian della Marina dell’Esercito popolare di liberazione cinese è una delle navi che ha attirato maggiormente l’attenzione degli specialisti in vari campi. Le sue nuove capacità e caratteristiche, tra cui spicca l’incorporazione di catapulte elettromagnetiche, come quelle che equipaggiano le portaerei classe Gerald R. Ford degli Stati Uniti, darebbero al gigante asiatico un salto qualitativo e quantitativo in termini di capacità di proiezione nella sempre più contesa regione Asia-Pacifico.

Sebbene le ultime notizie si concentrino sul lavoro di messa a punto per l’inizio dei test di navigazione, nonché sui progressi nello sviluppo degli aerei del suo futuro Embarked Air Group, una questione non ha ricevuto la stessa attenzione, riporta ZM.

Più precisamente: quale sarebbe la futura formazione delle navi da combattimento, dei sottomarini e di supporto che farebbero parte del Fujian Aircraft Carrier Strike Group?

A seguito dei passati schieramenti delle portaerei Liaoning e Shandog, attraverso l’osservazione di vari rapporti, si può preliminarmente dedurre come sarebbe formato il Fujian Aircraft Carrier Strike Group.

A questo proposito, nel caso della Shandong, la prima portaerei costruita interamente in Cina, lo scorso anno, in occasione del suo schieramento nel Pacifico occidentale, si è potuto constatare che era scortata da diverse navi da combattimento e da appoggio durante il suo viaggio in una regione compresa tra la Prima e la Seconda Catena di Isole .

Grazie a varie pubblicazioni delle forze navali che hanno monitorato la presenza della Shandong Strike Group, tra cui la Forza di autodifesa marittima giapponese, hanno confermato che la nave era accompagnata durante le manovre e le esercitazioni dai cacciatorpediniere Tipo 052D e 055 Tipo 054A e una nave di rifornimento Tipo 901. Il tutto completato dalla presenza di aerei imbarcati su queste navi e di caccia J-15 appartenenti al grippo imbarcato Shandong che hanno effettuato sortite e pattugliamenti aerei al fine di fornire copertura e difesa aerea.

Questo contesto ci permette di dedurre che, una volta completati i test di navigazione e di sistema del Fujian, una volta messo in servizio, il suo Gruppo d’Attacco potrebbe avere una formazione simile. L’unica differenza che potrebbe sorgere è l’incorporazione in questo gruppo delle ultime varianti di questi cacciatorpediniere e fregate, attualmente in fase di sviluppo, come nel caso della nuova variante delle fregate Tipo 054B , la cui prima unità ha recentemente iniziato i test di navigazione .

Da elencare anche la presenza in questo gruppo delle nuove navi da rifornimento Type 901, che sono state presenti in varie esercitazioni multinazionali a cui la Marina cinese ha partecipato all’estero. Più grande per dimensioni e dislocamento rispetto al suo predecessore, il Tipo 903A, questa nuova classe di navi di supporto mira a fornire una maggiore presenza in un teatro di operazioni, grazie al rifornimento di carburante e altri rifornimenti in alto mare. Attualmente, la PLAN dispone di due unità di questa classe, la Hulunhu (965) e la Chaganhu (967), che completano le nove navi della classe Type 903A menzionate.

Infine, un aspetto che non è stato notato durante gli schieramenti testimoniati di portaerei della Marina PLA nel Mar Cinese Meridionale, come intorno a Taiwan e nel Pacifico occidentale, è la presenza quasi certa, per compiere missioni di ricognizione avanzata e antisommergibile e guerra anti-superficie, di uno o più sottomarini d’attacco.

Sebbene non sia noto con certezza quale tipo di unità abbiano partecipato ai precedenti schieramenti, si presume che il futuro Fujian Aircraft Carrier Strike Group disporrà di uno o più sottomarini d’attacco della nuova classe Type 095.

A propulsione nucleare, questa classe rappresenta la prossimo passo nello sviluppo dell’arma sottomarina del colosso asiatico presentando sostanziali miglioramenti rispetto alla classe Type 093 attualmente in servizio.

Tuttavia, in questa sezione potrebbero anche essere integrate con le versioni più moderne delle unità di propulsione diesel-elettriche Tipo 039 , che hanno subito vari miglioramenti, come una vela ridisegnata per la variante Tipo 039C .

Luigi Medici

