ISRAELHAMASWAR. Nuova fase della guerra in Medio Oriente dopo l’attacco al consolato iraniano

Nella social sfera è apparsa nei giorni scorsi una serie di analisi su quanto potrebbe accadere in Medio Oriente alla luce dell’attacco di Israele al Consolato iraniano a Damasco. Ne riportiamo alcuni estratti.

“Prima di cercare di anticipare l’andamento della guerra e il suo futuro e cercare di comprendere i movimenti di Israele, compresa la pericolosa e senza precedenti escalation contro il consolato iraniano a Damasco, bisogna fare un passo indietro nel tentativo di fornire una risposta alla domanda, ovvero in quale contesto si è verificata l’operazione Alluvione di Al-Aqsa.

Indipendentemente dalle ragioni dirette annunciate dalle Brigate Al-Qassam, gli eventi del 7 ottobre si sono verificati in un contesto geopolitico specifico, e le ripercussioni di quegli eventi sono ancora il principale determinante del corso delle battaglie, insieme ai fatti della guerra, ai combattimenti e ai dati del campo.

Negli ultimi anni si è verificato un cambiamento teorico nell’equilibrio di potere che ha governato per decenni la regione mediorientale tra Israele e le forze di “resistenza” arabe e islamiche.

Secondo l’analisi: “Questi cambiamenti hanno coinciso con uno squilibrio degli equilibri internazionali, in conseguenza dell’emergere di segnali di ascesa di Cina e Russia come poli internazionali, e dell’emergere di tratti di declino dell’egemonia americana nel mondo, accompagnati dal verificarsi di una crisi vuoto strategico nella regione a causa dell’impatto del ritiro americano dall’Iraq”.

Nel febbraio 2023, il testo, The Road to War, prevedeva che, nonostante la mancanza di desiderio da parte di tutti gli attori attivi nella regione per l’opzione militare, lo squilibrio regionale poteva portare a una sorta di escalation militare in una delle arene instabili a causa della natura dei contesti storici; un’escalation che porta a stabilizzare nella pratica i mutevoli equilibri di potere sul terreno (combattendo ndr) invece di tenerli su un piano più teorico (accordi diplomatici ndr). L’Alluvione di Al-Aqsa si inserisce in questo contesto, senza con questo giustificare in alcun modo l’omicidio di civili e militari avvenuto il 7 ottobre. Il sette ottobre, dunque, ha messo i partiti regionali di fronte alla necessità di ristabilire nuovi equilibri di potere, e forse anche prima del processo di rimodellamento dell’intera regione.

Ma la guerra che infuria da quasi sei mesi non ha ancora portato a definire i confini dei nuovi equilibri regionali, poiché nessuna delle parti è riuscita a risolvere la battaglia a proprio favore, né le forze della resistenza regionale hanno costretto Israele ad accettare un cessate il fuoco che soddisfi le condizioni del fronte di Gaza, né Israele e i suoi alleati sono stati in grado, in cambio, di annullare gli effetti dell’operazione offensiva Al-Aqsa Flood o di raggiungere uno qualsiasi dei suoi obiettivi militari.

Al contrario, altri due dilemmi strategici si sono presentati sul tavolo di Israele dall’inizio della sua aggressione contro Gaza: in primo luogo, l’unità dei fronti dell’asse della resistenza, e in secondo luogo, una situazione senza precedenti che si è creata sul fronte meridionale del Libano, quando Hezbollah è diventata la prima forza araba in grado di svuotare la maggior parte degli insediamenti nel Libano sud.

Pertanto, finché gli equilibri di potere fondamentali nella regione su cui si svolgono gli eventi vengono monitorati, e finché il conflitto non ha ancora raggiunto lo stadio di risoluzione dell’estensione e dei confini di tali equilibri, è improbabile che le battaglie si fermino.

Secondo gli analisti mediorientali della social sfera poi “Israele ricomincerà bombardare il nord di Gaza e nel sud del Libano e ancora si accanirà sulla Siria. I segnali di questa prevista escalation sono comparsi qualche giorno fa in più di un episodio: a cominciare dai violenti raid israeliani nella campagna di Deir ez-Zor, seguiti nell’arco di 48 ore da altri potenti raid nella campagna di Aleppo, in cui un gruppo di un numero significativo di militari dell’esercito siriano e di miliziani di Hezbollah sono stati uccisi, infine il raid contro il consolato di iraniano a Damasco dove i più importanti leader del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica che hanno lavorato alla costruzione dell’asse della resistenza islamica sono rimasti uccisi”.

Di conseguenza: “Questi eventi ostili depongono a favore dell’opinione che il recente accordo sugli armamenti fornito dagli Stati Uniti a Israele, che comprendeva 1.800 bombe pesanti, oltre a 25 aerei da caccia F-35 di quinta generazione, sia ritenuto mirato allo scopo di attaccare e distruggere l’Iran. Non c’è infatti nessun bisogno sul fronte di Gaza nord, di caccia F-35 poiché i caccia di quarta generazione sono più che sufficienti allo scopo, in fondo le Brigate Qassam non dispongono di mezzi di difesa aerea affidabili. Nemmeno Hezbollah dispone di difese aeree in grado di affrontare combattenti di quarta generazione, soprattutto dopo due incidenti in cui Hezbollah ha abbattuto due droni avanzati “Hormuz 450” con missili di superficie missili terra-aria, l’ultimo dei quali è stato lo scorso febbraio sulla zona di Iqlim al-Tuffah, nel sud del Libano”.

“Tutti i partiti vedono la guerra attuale come una guerra fatale. Sulla base del bilanciamento degli equilibri di potere emergenti nella regione, il futuro della regione sarà in gran parte determinato per i decenni a venire. Questa visione è evidente nel modo in cui Israele si è comportata in questa guerra, quando si è tolta tutte le maschere e ha riacquistato la sua prima strada nella guerra della Nakba del 1948 e nel periodo che l’ha preceduta, quando non prestava attenzione agli standard internazionali, anche formalmente, per non parlare del posizionamento dei partiti. I gruppi regionali tradizionalmente alleati con Israele, e quelli che si sono recentemente alleati con Tel Aviv, scoprono, ad esempio, il discorso degli isolazionisti libanesi, scoprono la destra israeliana che questa volta è diventata più spregiudicata e chiara riguardo alle sue scelte, in contrasto con il suo discorso, che era più conservatore durante la guerra del Libano del 2006”.

Allo stesso modo, i discorsi di coloro che si sono recentemente alleati con Israele, come le autorità di Ramallah, sono più espliciti riguardo alla loro posizione a favore di Israele: cosa significa per i servizi segreti di Israele inviare personale di sicurezza in coordinamento con lo Shin? Scommettere su un’agenzia a Gaza per spiare la resistenza? Cosa significa per il movimento Fatah rilasciare una dichiarazione in cui condanna quella che definisce “l’interferenza iraniana negli affari palestinesi”? Testimonia il sostegno iraniano alle fazioni della resistenza palestinese con le armi, mentre quelle fazioni stanno conducendo una battaglia difensiva contro Israele.

L’analisi conclude affermando: “Tutto ciò dimostra la conformità del punto di vista dei partiti regionali con la lettura analitica della natura della battaglia dalla prospettiva del “realismo politico”. Si può quindi affermare che le possibilità di un’escalation sul fronte di Israele nord sono diventate elevate, se non sono già iniziate. Il recente attacco israeliano al consolato iraniano equivale a una dichiarazione di guerra contro la Repubblica islamica. Oltre al fatto che è avvenuto nel contesto di una guerra furiosa, il che lo colloca tra gli atti di guerra e non solo tra un’operazione di sicurezza occasionale”.

Pertanto, è probabile che l’Iran affronti questo pericoloso sviluppo militare in un modo che sia utile al corso delle battaglie. Resta da vedere quale sarà la natura e il modo in cui l’Iran e il resto dell’asse affronteranno quello che potrebbe essere l’inizio di una diversa fase della guerra.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

