CILE. Operativo il nuovo rompighiaccio antartico

Il rompighiaccio della Marina cilena AGB-46 Almirante Viel ha ricevuto la sua bandiera da combattimento durante una cerimonia presso la base navale di Talcahuano. Il capitano della Viel Juan Pablo Henríquez ha ricevuto martedì l’oggetto simbolico dal presidente della Lega marittima cilena, l’ammiraglio Edmundo González.

Il comandante in capo della Marina, ammiraglio Juan Andrés De la Maza, ha detto: “Con questa cerimonia chiudiamo un ciclo da quando è partita nel 2017 con il taglio della prima piastra del rompighiaccio; successivamente, il 22 dicembre 2022, è stata varata in acqua e il 3 luglio scorso è stata incorporata nell’elenco navale con la consegna formale da parte di Asmar all’istituzione”, ha aggiunto.

L’AGB-46 è la prima nave scientifica antartica costruita in Cile. Svolgerà compiti logistici, operazioni di ricerca e soccorso, ricerca scientifica e porterà rifornimenti alle stazioni scientifiche cilene in Antartide.

L’AGB-46 Almirante Viel ha una lunghezza di 111 m, una larghezza di 21 m, un pescaggio di 7,2 m, un dislocamento di 10.500 tonnellate e sarà in grado di operare a una temperatura di -30 °C. Avrà un’autonomia di 14.000 miglia nautiche, un’autonomia operativa di 60 giorni e una velocità massima di 15 nodi. Avrà un equipaggio di 86 persone e sarà in grado di trasportare 34 scienziati in ogni viaggio da Punta Arenas, nelle Magellane e nella regione antartica cilena.

Il rompighiaccio all’avanguardia costruito tra il 2018 e il 2024 presso gli Astilleros y Maestranzas de la Armada (ASMAR) di Talcahuano farà parte del “trinomio antartico”, composto anche dalla nave pattuglia della zona marittima OPV-83 “Marinero Fuentealba” e dal rimorchiatore della flotta ATF-60 “Lientur”. Ad oggi, è la più grande nave scientifica antartica costruita in Sud America, con un costo di 210 milioni di dollari.

Ha sostituito la vecchia nave con lo stesso nome (AP-46) che ha operato tra il 14 gennaio 1995 e l’11 febbraio 2019. Costruita nel cantiere navale Vickers-Armstrong di Montreal, Canada, nel 1969, aveva prestato servizio nella Guardia costiera canadese con il nome di Norman McLeod Rogers prima di unirsi alla Marina cilena all’inizio del 1994. La nuova Viel è stata messa in linea presso la base navale di Talcahuano il 3 luglio di quest’anno.

Maddalena Ingrao

