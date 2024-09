BRASILE. Marines USA e cinesi partecipano all’Operazione Formosa 2024

Per la prima volta, truppe americane e cinesi prendono parte a un’esercitazione militare congiunta guidata dalle Forze armate brasiliane, ha annunciato la marina brasiliana.

L’operazione Formosa, una delle più grandi esercitazioni militari dell’America Latina, riporta Scmp, si tiene dal 1988. L’esercitzione si svolge nei pressi della città di Formosa, in Brasile, e non ha nulla a che fare con Taiwan, che ufficialmente portava lo stesso nome nel 1895.

Circa 3.000 militari hanno iniziato l’addestramento, e le esercitazioni dovrebbero continuare fino al prossimo martedì, secondo il ministero della difesa brasiliano. L’anno scorso, all’operazione Formosa, gli Stati Uniti hanno inviato truppe dal Comando meridionale degli Stati Uniti, mentre la Cina ha preso parte come osservatore.

Stando ai dati delle Forze armate brasiliane, 33 uomini della Marina cinese e 54 della Marina statunitense stanno partecipando all’Operazione Formosa 2024. Circa 3.000 militari, tra cui osservatori provenienti da Argentina, Francia, Italia, Messico, Nigeria, Pakistan, Repubblica del Congo e Sudafrica, prendono parte alle esercitazioni, ha affermato il Ministero della difesa brasiliano; l’esercitazione, iniziata il 4 settembre 2024, si concluderà il 17 settembre, riporta FirstPost.

I partecipanti stanno conducendo esercitazioni congiunte di atterraggio e di combattimento anti-atterraggio presso il Campo de Instrução de Formosa.

Questa partecipazione eterogenea evidenzierebbe, secondo RioTimes, gli sforzi del Brasile per rafforzare i legami militari in tutto il mondo, sollevando interrogativi politici sui motivi e gli obiettivi alla base di queste azioni.

L’inclusione delle truppe cinesi nell’Operazione Formosa 2024 ha un significato particolare. In primo luogo, segna il debutto della Cina in esercitazioni militari sul suolo brasiliano. In secondo luogo, l’esercitazione coincide con il 50° anniversario delle relazioni diplomatiche sino-brasiliane, entrambi paesi Brics. Inoltre, questa mossa rappresenta il crescente impegno militare della Cina nell’emisfero occidentale.

L’esercitazione congiunta mira ad approfondire l’amicizia e la cooperazione tra gli eserciti partecipanti. Inoltre, migliora la capacità collettiva di affrontare i rischi e le sfide per la sicurezza.

L’edizione del 2024 include per la prima volta donne soldato del Corpo dei Marines Usa; questa inclusione, per Brasilia, simboleggia il progresso nell’uguaglianza di genere all’interno delle Forze armate brasiliane.

Tommaso Dal Passo

