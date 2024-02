CARICOM. Gli USA appoggiano la Guyana contro il Venezuela su Essequibo

L’ambasciatrice degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite Linda Thomas-Greenfield ha annunciato che il suo paese sostiene la posizione della Guyana nella disputa sulla regione di Essequibo area, ricca di petrolio, con il Venezuela, ma ha negato che l’Amministrazione del presidente Joseph Biden stia considerando una qualsiasi soluzione militare nella regione.

Thomas-Greenfield ha sottolineato da Georgetown, dove sta partecipando alla riunione annuale del Caricom, che ora presiederà il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il che dà alla Guyana “una posizione internazionale e globale che non ha mai avuto prima”. Gli Stati Uniti e la Guyana collaboreranno anche nel Consiglio di Sicurezza, ha spiegato il diplomatico, riporta MercoPress.

Per quanto riguarda la base militare statunitense nel Paese sudamericano, Thomas-Greenfield ha ribadito il sostegno di Washington all’integrità territoriale e alla sovranità della Guyana e all’accordo sulle divisioni dei confini stipulato nel XIX secolo, che prevede l’integrità territoriale della Guyana e il suo attuale confine con il Venezuela. Caracas ha respinto l’arbitrato del 1899 nonché la giurisdizione della Corte internazionale di giustizia sulla controversia.

Alla domanda se le recenti visite di alti funzionari governativi e militari statunitensi in Guyana avrebbero aperto la strada ad una base militare nel paese, l’ambasciatore ha detto che, per quanto ne sa, non ci sono state discussioni su tale questione.

“Non è qualcosa che conosco, non è qualcosa che so che la Guyana abbia richiesto, ma parte del motivo per cui visiteremo tutti la Guyana è perché ora è sulla scena internazionale” come membro del Consiglio di Sicurezza.

Le tensioni tra Guyana e Venezuela sono aumentate da quando Caracas l’anno scorso ha tenuto un referendum unilaterale per annettere il territorio e ha lanciato un piano d’azione a tal fine. Sebbene a dicembre Nicolás Maduro e il presidente della Guyana Irfaan Ali abbiano concordato di non minacciarsi a vicenda, le controversie si ripetono con una certa frequenza.

Anche il ministro canadese per lo sviluppo internazionale, Ahmed Hussen, ha espresso domenica a Georgetown il suo sostegno all’integrità territoriale e alla sovranità della Guyana e ha sottolineato che il suo paese spera in una soluzione “pacifica e diplomatica” della disputa con il Venezuela sull’Essequibo proprio mentre la Guyana presiederà il Consiglio di Sicurezza.

Anna Lotti

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/